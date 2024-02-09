Угроза растет не только для Украины: что происходит в США вокруг вопроса о помощи Киеву

В США продолжаются игры вокруг выделения внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню. Очередная попытка Сената проголосовать важнейший для нас законопроект будет предпринята сегодня. Президент Джо Байден открыто заявляет, что его предшественник Дональд Трамп является главным инициатором блокирования такой поддержки. Премьер-министр Польши Дональд Туск не скрывает разочарования действиями республиканцев, называя их позором. Эксперты проанализировали ситуацию специально для портала "Комментарии".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Сейчас проявилась определенная беззащитность американской демократии

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко считает, что узко оценивать происходящее в Штатах только с точки зрения получения/не получения Украиной помощи.

может, по сути дела, дестабилизировать ситуацию. И разрушить двухпартийный консенсус. Причем консенсус не в неких внутренних вопросах, а стратегических. Важный, в том числе, для нацбезопасноти США", – акцентирует эксперт. "На самом деле, сейчас проявилась определенная беззащитность американской демократии, всей системы внутренней политики – перед такими вызовами как Трамп и ему подобные, которые фактически являются разрушителями собственно демократии. Украина очень дорожила двухпартийной поддержкой республиканцев и демократов, которые умели находить компромисс по стратегически важным вопросам. И вдруг выясняется, что один персонаж – бывший президент, наиболее вероятный кандидат от республиканцев на предстоящих выборах – путем давления, запугивания

По его словам, вследствие такой странной политики Штатов растет угроза отнюдь не мирных планов экспансии в мире со стороны Китая.

это ведь угроза не только для Украины, которую пытается разрушить Россия, но и для самих США (с точки зрения их стабильного существования, ведущей роли в мире), а также Европе, блоку НАТО – как эффективному механизму обеспечения коллективной безопасности, поддержания мира. Наверное, надо искать рецепты, в том числе, путем институциональных изменений. Иначе последствия будут трагические. Как для демократического мира, так и для мира в целом", – предупреждает Андрей Сенченко. "То, что сейчас происходит вокруг блокирование внешней помощи

В ближайшее время договориться о помощи Украине не удастся

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким комментарием:

скорее всего, в ближайшее время договориться о помощи Украине не удастся. Даже, если в Сенате окончательно утвердят законопроект о внешней поддержке, отделив его от миграционной реформы, в Палате представителей этот вариант вряд ли пройдет". "Судя по ситуации в американском парламенте

По мнению эксперта, пока наиболее реалистичным выглядит подход, когда стороны договорятся сперва по миграционной реформе. А затем – решат вопрос с внешней поддержкой.

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