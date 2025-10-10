Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: получит ли что-то Украина

Сенат США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год. Они включают в себя 500 млн долларов на помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Рассмотрение законопроекта об оборонной политике постоянно откладывалось, поскольку сенаторы решали другие приоритетные задачи, включая голосование по возобновлению работы правительства.

Однако 9 сентября законопроект утвердили. Он был принят 77 голосами против 20, и считается обязательным к принятию, так как санкционирует выплаты военным и проекты военного строительства, а также разработку вооружений и геостратегическую политику.

В том числе, документ предусматривает "продление срока действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно", а также "расширения финансирования" программы до уровне 500 млн долларов.

Важно отметить, что в сентябре Палата представителей США приняла свою версию пакета, которая содержала ряд спорных моментов, поддержанных Республиканской партией. Как пишет CNN, версия Сената содержит "меньше политических проблем".

Теперь, когда Сенат принял свой пакет, Палата представителей и Сенат перейдут к работе согласительного комитета для урегулирования разногласий между двумя пакетами. Окончательный вариант должен быть принят обеими палатами до конца 2025 года.

Важно обратить внимание, что в августе Госдеп США одобрил возможную продажу Украине услуг по ремонту и поддержке артиллерийских гаубиц М777, а также услуг по транспортировке и консолидации на общую сумму 203,5 млн долларов.

В то же время стоит упомянуть, что после прихода Трампа к власти, США фактически свернули военную помощь Украине. Теперь в действие введен механизм PURL, согласно которому военные поставки Украине финансирует НАТО.

