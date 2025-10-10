logo

BTC/USD

121278

ETH/USD

4344.75

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: получит ли что-то Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: получит ли что-то Украина

Документ предусматривает "продление срока действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно"

10 октября 2025, 07:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сенат США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год. Они включают в себя 500 млн долларов на помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: получит ли что-то Украина

Сенат США. Фото: из открытых источников

Рассмотрение законопроекта об оборонной политике постоянно откладывалось, поскольку сенаторы решали другие приоритетные задачи, включая голосование по возобновлению работы правительства.

Однако 9 сентября законопроект утвердили. Он был принят 77 голосами против 20, и считается обязательным к принятию, так как санкционирует выплаты военным и проекты военного строительства, а также разработку вооружений и геостратегическую политику.

В том числе, документ предусматривает "продление срока действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно", а также "расширения финансирования" программы до уровне 500 млн долларов.

Важно отметить, что в сентябре Палата представителей США приняла свою версию пакета, которая содержала ряд спорных моментов, поддержанных Республиканской партией. Как пишет CNN, версия Сената содержит "меньше политических проблем".

Теперь, когда Сенат принял свой пакет, Палата представителей и Сенат перейдут к работе согласительного комитета для урегулирования разногласий между двумя пакетами. Окончательный вариант должен быть принят обеими палатами до конца 2025 года.

Важно обратить внимание, что в августе Госдеп США одобрил возможную продажу Украине услуг по ремонту и поддержке артиллерийских гаубиц М777, а также услуг по транспортировке и консолидации на общую сумму 203,5 млн долларов.

В то же время стоит упомянуть, что после прихода Трампа к власти, США фактически свернули военную помощь Украине. Теперь в действие введен механизм PURL, согласно которому военные поставки Украине финансирует НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" - республиканцы в Сенате готовят убийственное для РФ решение: что может получить Украина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.bgov.com/bloomberg-government-news/senate-passes-defense-policy-legislation-in-rare-bipartisan-move
Теги:

Новости

Все новости