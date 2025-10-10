logo_ukra

Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: чи отримає щось Україна
НОВИНИ

Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: чи отримає щось Україна

Документ передбачає "продовження терміну дії Ініціативи щодо надання сприяння Україні у сфері безпеки (USAI) по 2028 рік включно"

10 жовтня 2025, 07:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сенат США схвалив військові витрати країни на 2026 рік фінансовий рік. Вони включають 500 млн доларів на допомогу Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Bloomberg.

Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: чи отримає щось Україна

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Розгляд законопроекту про оборонну політику постійно відкладався, оскільки сенатори вирішували інші пріоритетні завдання, включаючи голосування щодо поновлення роботи уряду.

Проте 9 вересня законопроект ухвалили. Він був прийнятий 77 голосами проти 20, і вважається обов'язковим до ухвалення, оскільки санкціонує виплати військовим та проекти військового будівництва, а також розробку озброєнь та геостратегічну політику.

У тому числі, документ передбачає "продовження терміну дії Ініціативи щодо сприяння Україні у сфері безпеки (USAI) до 2028 року включно", а також "розширення фінансування" програми до рівня 500 млн доларів.

Важливо відзначити, що у вересні Палата представників США прийняла свою версію пакету, що містила низку спірних моментів, підтриманих Республіканською партією. Як пише CNN, версія Сенату містить "менше політичних проблем".

Тепер, коли Сенат прийняв свій пакет, Палата представників та Сенат перейдуть до роботи погоджувального комітету для врегулювання розбіжностей між двома пакетами. Остаточний варіант має бути ухвалений обома палатами до кінця 2025 року.

Важливо звернути увагу, що у серпні Держдеп США схвалив можливий продаж Україні послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777, а також з транспортування та консолідації на загальну суму 203,5 млн доларів.

Водночас варто згадати, що після приходу Трампа до влади США фактично звернули військову допомогу Україні. Наразі в дію введено механізм PURL, згідно з яким військові постачання Україні фінансує НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — республіканці в Сенаті готують вбивче для РФ рішення: що може отримати Україна.




Джерело: https://news.bgov.com/bloomberg-government-news/senate-passes-defense-policy-legislation-in-rare-bipartisan-move
