Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: чи отримає щось Україна

Сенат США схвалив військові витрати країни на 2026 рік фінансовий рік. Вони включають 500 млн доларів на допомогу Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Bloomberg.

Розгляд законопроекту про оборонну політику постійно відкладався, оскільки сенатори вирішували інші пріоритетні завдання, включаючи голосування щодо поновлення роботи уряду.

Проте 9 вересня законопроект ухвалили. Він був прийнятий 77 голосами проти 20, і вважається обов'язковим до ухвалення, оскільки санкціонує виплати військовим та проекти військового будівництва, а також розробку озброєнь та геостратегічну політику.

У тому числі, документ передбачає "продовження терміну дії Ініціативи щодо сприяння Україні у сфері безпеки (USAI) до 2028 року включно", а також "розширення фінансування" програми до рівня 500 млн доларів.

Важливо відзначити, що у вересні Палата представників США прийняла свою версію пакету, що містила низку спірних моментів, підтриманих Республіканською партією. Як пише CNN, версія Сенату містить "менше політичних проблем".

Тепер, коли Сенат прийняв свій пакет, Палата представників та Сенат перейдуть до роботи погоджувального комітету для врегулювання розбіжностей між двома пакетами. Остаточний варіант має бути ухвалений обома палатами до кінця 2025 року.

Важливо звернути увагу, що у серпні Держдеп США схвалив можливий продаж Україні послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777, а також з транспортування та консолідації на загальну суму 203,5 млн доларів.

Водночас варто згадати, що після приходу Трампа до влади США фактично звернули військову допомогу Україні. Наразі в дію введено механізм PURL, згідно з яким військові постачання Україні фінансує НАТО.

