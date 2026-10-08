logo

BTC/USD

82729

ETH/USD

2566

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Сенат США выставил новый ультиматум Трампу: какой удар должна ощутить Россия
commentss НОВОСТИ Все новости

Сенат США выставил новый ультиматум Трампу: какой удар должна ощутить Россия

Двухпартийные лидеры требуют от администрации прекратить промедление и перекрыть Москве обход санкций

8 октября 2026, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Двухпартийное руководство Сената США призвало администрацию Дональда Трампа ускорить введение масштабных санкций против России. Сенаторы считают, что Вашингтон слишком медленно реализует меры, призванные ограничить финансовые ресурсы Кремля и возможности Москвы продолжать войну против Украины.

Сенат США выставил новый ультиматум Трампу: какой удар должна ощутить Россия

Сенат США. Фото: из открытых источников

Как сообщает Associated Press, соответствующее письмо министру финансов Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио направили демократ Джин Шахин и республиканец Роджер Викер. По их мнению, главным приоритетом США должна стать борьба с российским "теневым флотом" — сотнями танкеров, используемых для перевозки нефти в обход санкций.

Сенаторы предупредили: каждый день без максимального экономического давления позволяет России сохранять ресурсы для продолжения военной эскалации.

Особое внимание законодатели уделили финансовым каналам, через которые Москва обходит ограничения. В частности, они призвали усилить давление на зарубежные подразделения банков, включая структуры в Шанхае, а также на финансовые учреждения Кыргызстана, которые, по их оценке, используются для перемещения средств, подпадающих под санкции.

"Иностранные банки нужно заставить сделать выбор", — заявили сенаторы, подчеркнув, что невозможно одновременно вести бизнес с США и помогать финансировать российскую войну.

Отдельным пунктом стала российская спутниковая инфраструктура на низкой околоземной орбите. Сенаторы предупредили о рисках ее дальнейшего развития на фоне возможного усиления российских ударов по Украине зимой.

Основные положения санкционного закона должны вступить в силу 18 октября – после завершения 30-дневного периода рассмотрения администрацией. Однако, по словам законодателей, за прошедший месяц Вашингтон не предпринял заметных публичных шагов для его реализации.

Сенаторы также потребовали прекратить поставки России технологий двойного назначения и электроники, которые могут использоваться в военных целях, а также применить санкции против компаний и структур, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин может рискнуть войной с Европой, чтобы победить Украину: детали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/ukraine-war-russia-sanctions-trump-congress-b322eec6b33610ebf4048daa5d621483
Теги:

Новости

Все новости