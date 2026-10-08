Сенат США выставил новый ультиматум Трампу: какой удар должна ощутить Россия

Двухпартийное руководство Сената США призвало администрацию Дональда Трампа ускорить введение масштабных санкций против России. Сенаторы считают, что Вашингтон слишком медленно реализует меры, призванные ограничить финансовые ресурсы Кремля и возможности Москвы продолжать войну против Украины.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Как сообщает Associated Press, соответствующее письмо министру финансов Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио направили демократ Джин Шахин и республиканец Роджер Викер. По их мнению, главным приоритетом США должна стать борьба с российским "теневым флотом" — сотнями танкеров, используемых для перевозки нефти в обход санкций.

Сенаторы предупредили: каждый день без максимального экономического давления позволяет России сохранять ресурсы для продолжения военной эскалации.

Особое внимание законодатели уделили финансовым каналам, через которые Москва обходит ограничения. В частности, они призвали усилить давление на зарубежные подразделения банков, включая структуры в Шанхае, а также на финансовые учреждения Кыргызстана, которые, по их оценке, используются для перемещения средств, подпадающих под санкции.

"Иностранные банки нужно заставить сделать выбор", — заявили сенаторы, подчеркнув, что невозможно одновременно вести бизнес с США и помогать финансировать российскую войну.

Отдельным пунктом стала российская спутниковая инфраструктура на низкой околоземной орбите. Сенаторы предупредили о рисках ее дальнейшего развития на фоне возможного усиления российских ударов по Украине зимой.

Основные положения санкционного закона должны вступить в силу 18 октября – после завершения 30-дневного периода рассмотрения администрацией. Однако, по словам законодателей, за прошедший месяц Вашингтон не предпринял заметных публичных шагов для его реализации.

Сенаторы также потребовали прекратить поставки России технологий двойного назначения и электроники, которые могут использоваться в военных целях, а также применить санкции против компаний и структур, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

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