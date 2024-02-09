Сенат США взялся за помощь Украине: как скоро может быть принято важное для нас решение

Как передает портал "Комментарии", Верхняя палата американского Конгресса – Сенат – 8 февраля приняла процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сенат США. Фото: из открытых источников

За рассмотрение по сокращенной процедуре пакета, предусматривающего в общей сложности 95 миллиардов долларов помощи для ключевых союзников США, проголосовали необходимые 60 сенаторов.

Законопроект предусматривает 61 миллиард долларов для Украины в поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 миллиарда долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

После процедурного голосования законопроект еще должен быть одобрен по существу также голосами минимум 60 членов Сената США после дебатов. Вероятно, это голосование состоится уже в конце февраля, поскольку сенаторы со следующей недели уходят на двухнедельный перерыв.

Документ был вынесен на процедурное голосование после того, как накануне в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Военная помощь Украине со стороны США заблокирована с начала нынешнего года, поскольку республиканцы в Конгрессе сначала настаивали на ее принятии только вместе с более жесткими мерами по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой.

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