Сенатор США Линдси Грэм отреагировал на критику России по поводу его слов поддержки Украины и обвинил российскую пропаганду. Кремлевские чиновники истерически отреагировали на слова американского чиновника, который якобы сказал, что смерть россиян "это самая удачная трата денег". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Европейская правда".



Сенатор США Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве Линдси Грэм рассказал, что американская помощь для Украины является "лучшими деньгами, которые мы когда-либо тратили". Далее американец вспомнил, что в США было время, когда им приходилось биться до последнего и решать быть свободными или мертвыми. На такие слова ответил Зеленский, указавший, что американцы теперь свободны, а украинцы будут таковыми в будущем. На что Грэм добавил, что "россияне умирают".

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В Кремле объединили два отрывка текста и утверждали, что Грэм имел в виду лучшую инвестицию в смерть россиян. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что "трудно представить большее позор для страны, чем иметь таких сенаторов", а Медведев назвал американского политика "старым дураком".

На такие слова Грэм отреагировал и указал, что российская пропаганда продолжает все извращать, и лично обратился к Медведеву.

"Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выведите войска. Остановите военные преступления. Правда в том, что вам и Путину плевать на российских солдат", — сказал Грэм.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев отреагировал на ситуацию в Белгородской области, куда вошли российские повстанцы.

Также "Комментарии" писали о словах бывшего президента РФ Дмитрия Медведева о мирных переговорах между Украиной и Россией.