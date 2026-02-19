Сенаторы США готовят новый удар: какой ультиматум хотят поставить союзникам России

Американские сенаторы-демократы, посетившие Украину, пообещали усилить давление на Россию через новые жесткие санкции, прежде всего в энергетическом секторе. Как сообщает Reuters, речь идет не только о мерах против Москвы, но и о возможных ограничениях для стран, продолжающих покупать российские ресурсы.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Сенатор Жанна Шахин заявила, что в Вашингтоне готовятся к "более активным усилиям", направленным на принуждение Кремля к прекращению войны.

По ее словам, Конгресс намерен усилить давление на президента РФ Владимира Путина через экономические рычаги.

Один из авторов законопроекта, сенатор Ричард Блюменталь, подчеркнул, что ключевая цель – лишить Россию доходов от экспорта энергоресурсов. Под ограничения могут попасть страны, продолжающие закупки, включая Китай, Индию, Венгрию и Бразилию. Законопроект, разработанный совместно с сенатором Линдси Грэмом, уже поддержали 85 из 100 сенаторов.

Однако документ до сих пор не вынесен на голосование. Причина – позиция президента Дональда Трампа, который сосредоточил контроль над санкционной политикой в Белом доме и пока не дал зеленый свет инициативе Конгресса.

Параллельно сенаторы рассчитывают ударить по так называемому "теневому флоту", перевозящему российскую нефть в обход ограничений. Сенатор Шелдон Уайтхаус заявил, что никто в Вашингтоне не верит в добросовестность Москвы на переговорах, а значит, экономическое давление становится главным инструментом воздействия.

По оценкам законодателей, новые санкции могут существенно ослабить финансовые возможности Кремля и изменить баланс в пользу Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже, если Конгресс примет новый пакет санкций против России, это не гарантирует их полное и эффективное исполнение. Опыт американских ограничительных мер против Китая показывает: даже действующие законы часто реализуются частично или формально. Уриэль Эпштейн, исполнительный директор организации Renew Democracy Initiative, отмечает, что основными вопросами остаются сроки голосования в обеих палатах Конгресса и готовность президента Дональда Трампа реально применять санкции.



