Сенатори США готують новий удар: який ультиматум хочуть поставити союзникам Росії

Американські сенатори-демократи, які відвідали Україну, пообіцяли посилити тиск на Росію через нові жорсткі санкції, перш за все в енергетичному секторі. Як повідомляє Reuters, йдеться не лише про заходи проти Москви, а й про можливі обмеження для країн, які продовжують купувати російські ресурси.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Сенатор Жанна Шахін заявила, що у Вашингтоні готуються до "активніших зусиль", спрямованих на примус Кремля до припинення війни.

За її словами, Конгрес має намір посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна через економічні важелі.

Один із авторів законопроекту, сенатор Річард Блюменталь, наголосив, що ключова мета – позбавити Росію доходів від експорту енергоресурсів. Під обмеження можуть потрапити країни, які продовжують закупівлі, включаючи Китай, Індію, Угорщину та Бразилію. Законопроект, розроблений спільно з сенатором Ліндсі Гремом, вже підтримали 85 зі 100 сенаторів.

Проте документу досі не винесено на голосування. Причина – позиція президента Дональда Трампа, який зосередив контроль над санкційною політикою у Білому домі та поки не дав зелене світло ініціативі Конгресу.

Паралельно сенатори розраховують ударити по так званому "тіньовому флоту", який перевозить російську нафту в обхід обмежень. Сенатор Шелдон Уайтхаус заявив, що ніхто у Вашингтоні не вірить у сумлінність Москви на переговорах, а отже економічний тиск стає головним інструментом впливу.

За оцінками законодавців, нові санкції можуть суттєво послабити фінансові можливості Кремля та змінити баланс на користь України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — навіть якщо Конгрес прийме новий пакет санкцій проти Росії, це не гарантує їх повне та ефективне виконання. Досвід американських обмежувальних заходів проти Китаю показує: навіть чинні закони часто реалізуються частково чи формально. Уріель Епштейн, виконавчий директор організації Renew Democracy Initiative, зазначає, що основними питаннями залишаються терміни голосування в обох палатах Конгресу та готовність президента Дональда Трампа реально застосовувати санкції.



