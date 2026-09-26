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Сенаторы США выставили Трампа ультиматум относительно Путина: что потребовали

«Не нормализовать отношения»: 14 сенаторов США потребовали от Трампа отозвать приглашение Путину на саммит G20

26 сентября 2026, 07:50
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Кравцев Сергей

Четырнадцать американских сенаторов – представители как Демократической, так и Республиканской партий – призвали президента США Дональда Трампа отозвать приглашение Владимиру Путину на саммит G20. Встреча лидеров "Группы двадцати" должна пройти в декабре в Майами.

Сенаторы США выставили Трампа ультиматум относительно Путина: что потребовали

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

О письме законодателей сообщает The Washington Post. Сенаторы заявили, что участие российского президента в мероприятии на территории США вызывает у них серьезные опасения. В документе они связали это прежде всего с возможностью легитимации и нормализации российского правительства на фоне войны в Украине.

Авторы обращения также заявили, что считают Путина ответственным за начало полномасштабной войны России против Украины. Отдельно они указали на продолжающиеся российские удары по украинским гражданским объектам.

По мнению сенаторов, отсутствие международной изоляции российского руководства может уменьшать стимулы Москвы соглашаться на прекращение огня. Именно поэтому они считают участие Путина в американском саммите вопросом не только дипломатического протокола, но и международной политики.

Приглашение российскому лидеру ранее публично подтвердил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, участие Путина могло бы дать ему возможность провести переговоры не только с Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Саммит G20 запланирован на декабрь в Майами.

Таким образом, вокруг предстоящей встречи уже формируется политический спор внутри США. Администрация Трампа выступает за возможность диалога с Москвой, тогда как группа сенаторов требует пересмотреть решение о приглашении российского президента.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2026/09/25/bipartisan-group-senators-urge-trump-disinvite-putin-g-20/
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