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Сенатори США виставили Трампа ультиматум щодо Путіна: що вимагали

«Не нормалізувати відносини»: 14 сенаторів США вимагали від Трампа відкликати запрошення Путіну на саміт G20

26 вересня 2026, 07:50
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Кравцев Сергей

Чотирнадцять американських сенаторів – представники як Демократичної, так і Республіканської партій – закликали президента США Дональда Трампа відкликати запрошення Володимиру Путіну на саміт G20. Зустріч лідерів "Групи двадцяти" має відбутися у грудні в Майамі.

Сенатори США виставили Трампа ультиматум щодо Путіна: що вимагали

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Про лист законодавців повідомляє The Washington Post. Сенатори заявили, що участь російського президента у заході на території США викликає у них серйозні побоювання. У документі вони пов'язали це насамперед із можливістю легітимації та нормалізації російського уряду на тлі війни в Україні.

Автори звернення також заявили, що вважають Путіна відповідальним за початок повномасштабної війни Росії проти України. Окремо вони вказали на російські удари, що продовжуються, по українських цивільних об'єктах.

На думку сенаторів, відсутність міжнародної ізоляції російського керівництва може зменшувати стимули Москви погоджуватися на припинення вогню. Саме тому вони вважають участь Путіна в американському саміті питанням не лише дипломатичного протоколу, а й міжнародної політики.

Запрошення до російського лідера раніше публічно підтвердив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, участь Путіна могла б дати йому можливість провести переговори не лише з Трампом, а й іншими світовими лідерами. Саміт G20 запланований на грудень у Майамі.

Таким чином, навколо майбутньої зустрічі вже формується політична суперечка всередині США. Адміністрація Трампа виступає за можливість діалогу з Москвою, тоді як група сенаторів вимагає переглянути рішення щодо запрошення російського президента.

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Джерело: https://www.washingtonpost.com/politics/2026/09/25/bipartisan-group-senators-urge-trump-disinvite-putin-g-20/
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