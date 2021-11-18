Шаману, который штурмовал Капитолий, грозит более 4 лет тюрьмы

Джейкобу Ченсли (известный как "Шаман QAnon") суд может назначить более 4 лет лишения свободы за штурм Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает международное агентство Reuters. Прокуроры попросили Окружной суд США вынести 51-месячный приговор Джейкобу Ченсли, признавшего себя виновным в штурме Капитолия, в попытке помешать Конгрессу утвердить избрание президентом Джо Байдена.

Капитолий - фото из открытых источников

"Известные преступные действия подсудимого Ченсли сделали его известным лицом беспорядков на Капитолии", — отмечает сторона обвинения

Это может стать самым строгим наказанием из уже вынесенных протестующим, причастным к беспорядкам в Вашингтоне. На прошлой неделе бывший мастер смешанных единоборств, ударивший полицейского, получил 41 месяц тюрьмы. Защита Шамана просит назначить ему наказание в виде заключения на тот срок, который он уже отбыл: Ченсли находится в тюрьме со дня задержания в январе. За это время у мужчины диагностировали шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревожность. Признав свою вину, он заявил, что разочарован тем, что Трамп не пощадил его.

Напомним, американец Эван Нойман, который разыскивается ФБР за участие в штурме Капитолия, бежал в Беларусь и просит политического убежища. Передвижения его, с его же слов, — не менее показательны: вначале Италия, куда он якобы поехал в деловую поездку, а затем через Швейцарию, Германию Польшу он прибыл в Житомир, где жил на съемной квартире четыре месяца, а потом бежал в Беларусь, когда заметил, что за ним следит СБУ. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Олеся Яхно.

По мнению политолога, история не так уж и нелепа, как может показаться на первый взгляд. В том смысле, что у Александра Лукашенко этот бред, ожидаемо, используют в пропагандистских целях. И долго ждать не пришлось — уже в среду на белорусском телевидении выйдет документальный фильм о Ноймане под названием "Гудбай Америка".

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