logo

BTC/USD

112614

ETH/USD

4180.79

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Шанс Украины вернуть все свои территории: в США заговорили о переломном моменте
commentss НОВОСТИ Все новости

Шанс Украины вернуть все свои территории: в США заговорили о переломном моменте

Сенатор Грэм заявил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может выгнать Россию из своей страны

24 сентября 2025, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Систематически критикующий путинский режим и призывающий к санкциям против РФ сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал "переломным моментом" заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Украины есть шансы возобновить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. Как передает портал "Комментарии", об этом Грэм написал в сети Х.

Шанс Украины вернуть все свои территории: в США заговорили о переломном моменте

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

"Заявление президента Трампа по поводу войны в Украине, в котором он считает, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может выгнать Россию из своей страны, является переломным моментом", – говорится в сообщении сенатора.

Грэм отметил, что это свидетельствует о "обязательстве продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО во благо Украины кардинально меняет военную ситуацию для России".

Также, добавил сенатор, в сочетании с экономическим давлением на тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, в частности Китай, Индию и Бразилию, дает надежду достойно и справедливо положить конец кровопролитию.

"Президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессовом состоянии, и ситуация только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь", – отметил американский сенатор.

Он похвалил главу Белого дома, отметив, что пора уже прекратить это кровопролитие.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что у Украины есть возможность вернуть все территории, ныне оккупированные Россией, при поддержке Европейского Союза и НАТО. Соответствующее сообщение он обнародовал в соцсети Truth Social.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский сделал заявление об альтернативе Будапештскому меморандуму: чем уже занялась Украина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1970572481820807411
Теги:

Новости

Все новости