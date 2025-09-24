Шанс Украины вернуть все свои территории: в США заговорили о переломном моменте

Систематически критикующий путинский режим и призывающий к санкциям против РФ сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал "переломным моментом" заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Украины есть шансы возобновить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. Как передает портал "Комментарии", об этом Грэм написал в сети Х.

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

"Заявление президента Трампа по поводу войны в Украине, в котором он считает, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может выгнать Россию из своей страны, является переломным моментом", – говорится в сообщении сенатора.

Грэм отметил, что это свидетельствует о "обязательстве продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО во благо Украины кардинально меняет военную ситуацию для России".

Также, добавил сенатор, в сочетании с экономическим давлением на тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, в частности Китай, Индию и Бразилию, дает надежду достойно и справедливо положить конец кровопролитию.

"Президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессовом состоянии, и ситуация только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь", – отметил американский сенатор.

Он похвалил главу Белого дома, отметив, что пора уже прекратить это кровопролитие.

