Шанс Украины вернуть все свои территории: в США заговорили о переломном моменте

Систематически критикующий путинский режим и призывающий к санкциям против РФ сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал "переломным моментом" заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Украины есть шансы возобновить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. Как передает портал "Комментарии", об этом Грэм написал в сети Х.
Линдси Грэм. Фото: из открытых источников
Грэм отметил, что это свидетельствует о "обязательстве продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО во благо Украины кардинально меняет военную ситуацию для России".
Также, добавил сенатор, в сочетании с экономическим давлением на тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, в частности Китай, Индию и Бразилию, дает надежду достойно и справедливо положить конец кровопролитию.
Он похвалил главу Белого дома, отметив, что пора уже прекратить это кровопролитие.
