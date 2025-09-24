Трамп ошарашил новым заявлением, что Украина может вернуть все свои территории: он рассказал, как это сделать

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что у Украины есть возможность вернуть все территории, ныне оккупированные Россией, при поддержке Европейского Союза и НАТО. Соответствующее сообщение он обнародовал в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это влечет за собой Россию, я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет все возможности бороться и получить всю Украину в ее первоначальном виде. вполне реально. Почему бы нет?", – отметил президент США.

По его словам, Россия уже более трех с половиной лет ведет войну, не имеющую четкой цели. Он подчеркнул, что военной мощи хватило бы меньше недели, чтобы победить, но этого не происходит. Это, по мнению Трампа, снижает авторитет государства и делает его похожим на "бумажного тигра".

Глава Белого дома добавил, что жители Москвы и других крупных городов и регионов уже сталкиваются с реальными последствиями ситуации — в частности, с очередями за топливом и другими трудностями, возникающими из-за военной экономики, где большинство ресурсов направлено на войну с Украиной.

Он также подчеркнул, что украинский народ сохраняет высокий боевой дух, который становится еще сильнее. Это, по его мнению, еще раз показывает слабость России.

"Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может, даже пойти дальше! Путин и Россия находятся в больших экономических затруднениях, и сейчас самое время для Украины действовать. Во всяком случае, я желаю обеим странам всего лучшего. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним."

