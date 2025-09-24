logo_ukra

Головна Новини Світ США Шанс України повернути всі свої території: у США заговорили про переломний момент
commentss НОВИНИ Всі новини

Шанс України повернути всі свої території: у США заговорили про переломний момент

Сенатор Грем заявив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни

24 вересня 2025, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сенататор-республіканець Ліндсі Грем, який систематично критикує путінський режим і закликає до санкцій проти РФ, назвав "переломним моментом" заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Грем написав у мережі Х.

Шанс України повернути всі свої території: у США заговорили про переломний момент

Ліндсі Грем. Фото: з відкритих джерел

"Заява президента Трампа з приводу війни в Україні, в якій він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом", – йдеться у повідомленні сенатора.

Грем зазначив, що це свідчить про "зобов'язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України, яка кардинально змінює військову ситуацію для Росії".

Також, додав сенатор, у поєднанні з економічним тиском на тих, хто купує дешеву російську нафту та газ, зокрема Китай, Індію та Бразилію, дає надію гідно та справедливо покласти край кровопролиттю.

"Президент Трамп правий, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресовому стані, і ситуація тільки погіршиться, якщо ми зробимо покупку дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях", – зазначив американський сенатор.

Він похвалив голову Білого дому, зазначивши, що настав час вже припинити це кровопролиття.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Україна має можливість повернути всі території, нині окуповані Росією, за підтримки Європейського Союзу та НАТО. Відповідне повідомлення він оприлюднив у соцмережі Truth Social.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Зеленський зробив заяву про альтернативу Будапештському меморандуму: чим вже зайнялася Україна.




Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1970572481820807411
