Шансы перехода Гренландии под контроль США резко выросли

Вероятность того, что Гренландия может перейти под контроль США до конца 2026 года, резко возросла после серии заявлений президента Дональда Трампа по поводу необходимости для Соединенных Штатов получить самый большой остров на планете.

По данным платформы прогнозирования Polymarket, по состоянию на 12 января сценарий, при котором Гренландия перейдет под контроль США, оценивается в 17%. Это почти вдвое больше, чем в конце прошлого года.

Рынок ставок по отношению к будущему крупнейшему острову в мире был открыт в декабре и долгое время удерживался на уровне 6–9%. Однако в начале 2026 года кривая резко пошла вверх.

Катализатором роста ставок стала военная операция США в Венесуэле, в ходе которой был задержан лидер страны Николас Мадуро. После этого Трамп снова вернулся к теме Гренландии, отметив, что остров имеет "критическое значение" для национальной безопасности США. В Вашингтоне не скрывают, что рассматривают разные варианты установления американского контроля над Гренландией, от покупки территории до военных сценариев.

Polymarket четко определяет критерии, по которым прогноз будет признан реализованным. Речь идет о переходе большей части Гренландии из статуса автономной территории в составе Дании под официальную юрисдикцию США как штата, территории или в другой форме. Достаточным основанием будет считаться и общее официальное заявление Вашингтона и Копенгагена даже без немедленной фактической передачи контроля.

На Polymarket уже сделали прогнозы по будущему Гренландии на сумму более 6,35 млн долларов.

