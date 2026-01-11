Європа готує "військову" відповідь Трампу через зазіхання на Гренландію

Європейські країни почали опрацьовувати військово-політичну відповідь на різкі заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії. Велика Британія разом із партнерами по НАТО обговорює варіанти розміщення додаткових сил на острові, аби знизити напругу та стримати будь-які односторонні кроки Вашингтона.

Війська в Гренландії. Фото: Iben Valery

Як повідомляє The Telegraph, питання Гренландії підіймалося 8 січня під час зустрічі союзників НАТО в Брюсселі. Британські чиновники вже провели консультації з представниками Німеччини та Франції, розпочавши попереднє планування можливої операції. За задумом, вона може включати розгортання сухопутних підрозділів, військово-морських сил і авіації для посилення безпеки Гренландії на тлі зростаючої активності Росії та Китаю в Арктиці.

У Лондоні розраховують, що демонстрація європейської військової присутності переконає Трампа відмовитися від ідеї анексії стратегічно важливого острова, який входить до складу Королівства Данія. Паралельно в Євросоюзі готують і жорсткіший сценарій. Він передбачає пакет санкцій проти американських компаній у разі, якщо Вашингтон відкине формат колективного захисту в межах НАТО.

Джерела в британському уряді зазначають, що прем’єр-міністр Кір Стармер сприймає ризики в Арктиці "надзвичайно серйозно" та підтримує необхідність превентивних кроків.

Нагадаємо, що Трамп неодноразово заявляв, що США "потрібна" Гренландія через Арктику. Вашингтон розглядає різні варіанти отримання найбільшого у світі острова, від покупки до можливої військової операції.

