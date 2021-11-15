Шесть мест и двуспальная кровать: в США запустили авиарейсы для занятий сексом в воздухе (ФОТО)

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Денис Подставной
В Соединённых Штатах Америки запустили пикантные авиарейсы. Об этом пишет издание УНИАН.
В США запустили авиарейсы для занятий сексом. Фото: lovecloudvegas
В США одна из местных авиакомпаний начала осуществлять частные рейсы для пассажиров, которые желают разнообразить свою интимную жизнь. Желающим предлагают получить удовольствие от занятия сексом в воздухе во время того, как летательный аппарат будет пролетать над живописными местами.
Для будущих пассажиров в самолете создали все условия. В салоне установлена двуспальная кровать и кресла. Всего участвовать в секс-полете смогут до шести человек.
Во время "путешествия" самолет проведет в воздухе около часа, а затем приземлится на том же аэродроме, откуда и производился взлет. В компании гарантируют своим пассажирам полную конфиденциальность. Отмечается, что пилот не сможет видеть, что происходит в салоне и будет вести самолет в наушниках с шумоподавлением.
Фото lovecloudvegas
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