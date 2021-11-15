Шесть мест и двуспальная кровать: в США запустили авиарейсы для занятий сексом в воздухе (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки запустили пикантные авиарейсы. Об этом пишет издание УНИАН.

В США запустили авиарейсы для занятий сексом. Фото: lovecloudvegas

В США одна из местных авиакомпаний начала осуществлять частные рейсы для пассажиров, которые желают разнообразить свою интимную жизнь. Желающим предлагают получить удовольствие от занятия сексом в воздухе во время того, как летательный аппарат будет пролетать над живописными местами.

Для будущих пассажиров в самолете создали все условия. В салоне установлена двуспальная кровать и кресла. Всего участвовать в секс-полете смогут до шести человек.

Во время "путешествия" самолет проведет в воздухе около часа, а затем приземлится на том же аэродроме, откуда и производился взлет. В компании гарантируют своим пассажирам полную конфиденциальность. Отмечается, что пилот не сможет видеть, что происходит в салоне и будет вести самолет в наушниках с шумоподавлением.





Фото lovecloudvegas

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в одном из американских штатов в прямом эфире местного телеканала показали ролик порнографического содержания. В этот момент на телеканале показывали прогноз погоды и метеоролог рассказывала о хорошей погоде после холодных выходных. По данному факту сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Инцидент вызвал многочисленные звонки с жалобами от местных жителей.





Также сайт "Комментарии" писал о том, что знаменитый миллиардер Илон Маск потроллил сенатора , который потребовал больше налогов от богатых. После этого основатель Tesla спросил, нужно ли ему снова продавать акции компании.

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