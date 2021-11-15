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Шесть мест и двуспальная кровать: в США запустили авиарейсы для занятий сексом в воздухе (ФОТО)

В компании гарантируют своим пассажирам полную конфиденциальность

сегодня, 14:35
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки запустили пикантные авиарейсы. Об этом пишет издание УНИАН.

Шесть мест и двуспальная кровать: в США запустили авиарейсы для занятий сексом в воздухе (ФОТО)

В США запустили авиарейсы для занятий сексом. Фото: lovecloudvegas

В США одна из местных авиакомпаний начала осуществлять частные рейсы для пассажиров, которые желают разнообразить свою интимную жизнь. Желающим предлагают получить удовольствие от занятия сексом в воздухе во время того, как  летательный аппарат будет пролетать над живописными местами. 

Для будущих пассажиров в самолете создали все условия. В салоне установлена двуспальная кровать и кресла. Всего участвовать в секс-полете смогут до шести человек. 

Во время "путешествия" самолет проведет в воздухе около часа, а затем приземлится на том же аэродроме, откуда и производился взлет. В компании гарантируют своим пассажирам полную конфиденциальность. Отмечается, что пилот не сможет видеть, что происходит в салоне и будет вести самолет в наушниках с шумоподавлением. 

Шесть мест и двуспальная кровать: в США запустили авиарейсы для занятий сексом в воздухе (ФОТО) - фото 2

Фото lovecloudvegas

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в одном из американских штатов в прямом эфире местного телеканала показали ролик порнографического содержания. В этот момент на телеканале показывали прогноз погоды и метеоролог рассказывала о хорошей погоде после холодных выходных. По данному факту сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Инцидент вызвал многочисленные звонки с жалобами от местных жителей.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что знаменитый миллиардер Илон Маск потроллил сенатора, который потребовал больше налогов от богатых. После этого основатель Tesla спросил, нужно ли ему снова продавать акции компании.


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Источник: https://health.unian.net/intimacy/v-ssha-zapustili-aviareysy-dlya-zhelayushchih-zanyatsya-seksom-v-vozduhe-foto-11609608.html?_gl=1*1itejkh*_ga*MTM5MzU0MDYxNy4xNjI0NzMxNDU5*_ga_P6EEJX21DY*MTYzNjk3NTI3OC4yMi4xLjE2MzY5NzUyOTcuNDE.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNjk3NTI
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