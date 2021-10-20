В США в эфире телеканала вместо прогноза погоды случайно показали порно (ВИДЕО)

В эфире телеканала показали порно. Фото: commons.wikimedia.org

В Соединённых Штатах Америки в эфире прогноза погоды случайно показали порно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в американском штате Вашингтон. Сообщается, что в прямом эфире местного телеканала под названием KREM начал проигрываться 13-секундный видеоролик порнографического содержания.

В этот момент метеоролог сообщала о том, что штат ожидает несколько дней хорошей погоды после холодных выходных. Ведущие никак не отреагировали на конфузную ситуацию.

После прогноза погоды, во время выпуска новостей, представители телеканала принесли свои извинения зрителям.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Отмечается, что инцидент вызвал многочисленные звонки от жителей города и округа.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Лондоне вооруженный мужчина резал пассажиров автобуса. В результате происшествия три человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Правоохранители задержали нападавшего. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что на берег японского острова Иводзима поднялись десятки "кораблей призраков", которые затонули во время Второй мировой войны. Судна были потоплены американскими военными. Сообщается, что инцидент произошел из-за сейсмической активности, которая была вызвана извержением вулкана. Всего на поверхности оказались 24 корабля. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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