Приближенный к Кремлю российский олигарх Умар Кремлев стал тайным спонсором элитной трехдневной свадьбы Дональда Трампа-младшего, которая проходила в конце мая на двух ультраэксклюзивных частных островах на Багамах. Как выяснили журналисты расследовательного проекта ProPublica, руководитель Международной боксерской ассоциации (IBA) потратил сотни тысяч долларов, покрыв ключевые расходы праздника — от аренды атолла, где жили и развлекались гости, до масштабного пляжного пиротехнического шоу. Финансовые транши проводились через подконтрольную IBA структуру в Дубае, длительно финансируемую российским госконцерном "Газпром".

Дональд Трамп-младший с женой. Фото из открытых источников

Роскошная вечеринка с пятиярусным тортом, доставленным авиацией из Флориды, едва одетыми танцорами собрала всего около 50 ближайших родственников, среди которых были Джаред Кушнер и Эрик Трамп. Однако присутствие немалой группы русскоязычных спутников Кремлева, которые держались отдельно, откровенно озадачило остальных приглашенных.

Сам сын экспрезидента США в своем подкасте впоследствии упоминал праздник как исключительно семейный и уютный.

"Это было действительно небольшое собрание, типа, очень близкие друзья, — поделился впечатлениями Трамп-младший. – Пытались держать все как следует. И это было просто здорово".

Его новоиспеченная жена также осталась в восторге, отметив в соцсетях, что празднование превзошло все надежды.

"Это было все, о чем мы мечтали, – написала она в Instagram, – и даже больше".

Аналитики отмечают, что обнаруженная связь Кремлева с семьей Трампов вызывает серьезную обеспокоенность, ведь представитель путинского пула получил прямой доступ к самым высоким политическим кругам США на фоне многолетних обвинений Москвы в попытках повлиять на американские выборы.

В ответ на официальные запросы журналистов представители Трампа-младшего не стали отрицать факт получения сотен тысяч долларов от российского магната. Спикер американца попытался заверить, что эти финансовые вливания носят исключительно дружеский характер и не связаны ни с какими коммерческими обязательствами.

"Умар — личный друг Дона, — заявил официальный представитель Трампа-младшего, добавив, что олигарх — не тот, с кем он имеет деловые отношения".

По версии окружения Трампа, мужчины якобы сошлись из-за общего приятеля на почве любви к охоте, профессиональному боксу и активному отдыху на дикой природе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Песков одобрил призывы Трампа прекратить удары по российским НПЗ.