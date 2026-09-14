Наближений до Кремля російський олігарх Умар Кремльов став таємним спонсором елітного триденного весілля Дональда Трампа-молодшого, яке проходило наприкінці травня на двох ультраексклюзивних приватних островах на Багамах. Як з'ясували журналісти розслідувального проєкту ProPublica, керівник Міжнародної боксерської асоціації (IBA) витратив сотні тисяч доларів, покривши ключові видатки свята — від оренди атола, де мешкали та розважалися гості, до масштабного пляжного піротехнічного шоу. Фінансові транші проводилися через підконтрольну IBA структуру в Дубаї, яка тривалий час фінансується російським держконцерном "Газпром".

Дональд Трамп-молодший з дружиною. Фото з відкритих джерел

Розкішна вечірка з п'ятиярусним тортом, доставленим авіацією з Флориди, та ледь одягненими танцюристами зібрала всього близько 50 найближчих родичів, серед яких були Джаред Кушнер та Ерік Трамп. Проте присутність чималої групи російськомовних супутників Кремльова, які трималися окремо, відверто спантеличила решту запрошених.

Сам син експрезидента США у своєму подкасті згодом згадував свято як виключно родинне та затишне.

"Це було справді невелике зібрання, типу, просто дуже близькі друзі, — поділився враженнями Трамп-молодший. — Намагалися тримати все як слід. І це було просто чудово".

Його новоспечена дружина також залишилася в захваті, зазначивши в соцмережах, що святкування перевершило всі сподівання.

"Це було все, про що ми мріяли, — написала вона в Instagram, — і навіть більше".

Аналітики наголошують, що виявлений зв'язок Кремльова з родиною Трампів викликає серйозне занепокоєння, адже представник путінського пулу отримав прямий доступ до найвищих політичних кіл США на тлі багаторічних звинувачень Москви у спробах вплинути на американські вибори.

У відповідь на офіційні запити журналістів представники Трампа-молодшого не стали заперечувати факт отримання сотень тисяч доларів від російського магната. Спікер американця спробував запевнити, що ці фінансові вливання мають виключно дружній характер і не пов'язані з жодними комерційними зобов'язаннями.

"Умар — особистий друг Дона, — заявив офіційний речник Трампа-молодшого, додавши, що олігарх — не є тим, з ким він має ділові стосунки".

За версією оточення Трампа, чоловіки нібито зійшлися через спільного приятеля на ґрунті любові до полювання, професійного боксу та активного відпочинку на дикій природі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Пєсков схвалив заклики Трампа припинити удари по російських НПЗ.