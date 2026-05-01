Шок у Пентагоні: звідки Трамп все ж таки хоче вивести війська

Заява президента США Дональда Трампа про можливе скорочення американської військової присутності у Німеччині стала повною несподіванкою для Пентагону. Як повідомляє Politico, багато хто в оборонному відомстві дізнався про потенційні плани не з офіційних каналів, а з публікації глави держави в соцмережах.

За словами джерел, жодної підготовки до виведення військ не велося, а сама заява застала військових зненацька. Усередині відомства зараз намагаються зрозуміти, чи йдеться про реальне рішення чи черговий політичний сигнал. Однак у Вашингтоні не поспішають ігнорувати слова президента – надто свіжі спогади про його минулі ініціативи.

Йдеться, зокрема, про розпорядження 2020 року, коли Трамп вимагав вивести близько 12 тисяч американських військовослужбовців із Німеччини. Тоді цей план так і не було реалізовано, проте сам факт його виникнення викликав серйозну напругу у відносинах із європейськими союзниками.

Цього разу ситуація може виявитися серйознішою. Під час свого нинішнього терміну Трамп посилив жорстку риторику на адресу Європи. Він уже допускав можливість виходу США з НАТО, а також робив резонансні заяви про зовнішньополітичні амбіції, включаючи ідеї, які викликали стурбованість серед партнерів.

Експерти попереджають: навіть якщо поки не йдеться про конкретний наказ, сам факт подібних сигналів підриває довіру всередині альянсу. Європа ризикує зіткнутися з новою хвилею невизначеності у сфері безпеки, де будь-які кроки Вашингтона можуть змінити баланс сил на континенті.

