Главная Новости Мир США США уходят: Трамп назвал две страны Европы, откуда может вывести войска
commentss НОВОСТИ Все новости

США уходят: Трамп назвал две страны Европы, откуда может вывести войска

Италия и Испания могут постепенно остаться без американского контингента

1 мая 2026, 07:05
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность вывода американского военного контингента из Италии и Испании из-за отказа этих стран поддержать американо-израильскую войну против Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил время общения с представителями СМИ в Белом доме.

США уходят: Трамп назвал две страны Европы, откуда может вывести войска

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На вопрос журналиста, рассматривает ли он вывод американских войск из Италии и Испании, Трамп ответил: "Возможно… Почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя ужасно – абсолютно ужасно".

По словам американского лидера, решение о сокращении присутствия в Европе может быть принято в ближайшее время.

Это произошло на следующий день после объявления планов по сокращению численности военного контингента в Германии.

Дональд Трамп жестко раскритиковал союзников по НАТО за то, что они не направили свои военно-морские силы для разблокирования Ормузского пролива.                                         

Он также заявлял, что рассматривает возможность выхода США из НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает маловероятным выход США из Североатлантического альянса. Об этом генсек рассказал в интервью Welt am Sonntag.    

Это заявление Рютте прозвучало на фоне постоянной критики со стороны президента США Дональда Трампа в адрес НАТО из-за нежелания помочь ему в войне против Ирана.               

Также издание "Комментарии" сообщало – референдум о выходе из НАТО и визит в Москву: в Словении шокировали заявлениями.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jDw21pUBBMU
