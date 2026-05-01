США уходят: Трамп назвал две страны Европы, откуда может вывести войска

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность вывода американского военного контингента из Италии и Испании из-за отказа этих стран поддержать американо-израильскую войну против Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил время общения с представителями СМИ в Белом доме.

Дональд Трамп.

На вопрос журналиста, рассматривает ли он вывод американских войск из Италии и Испании, Трамп ответил: "Возможно… Почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя ужасно – абсолютно ужасно".

По словам американского лидера, решение о сокращении присутствия в Европе может быть принято в ближайшее время.

Это произошло на следующий день после объявления планов по сокращению численности военного контингента в Германии.

Дональд Трамп жестко раскритиковал союзников по НАТО за то, что они не направили свои военно-морские силы для разблокирования Ормузского пролива.

Он также заявлял, что рассматривает возможность выхода США из НАТО.

