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Главная Новости Мир США Шокирующая реакция Маска на дебаты: пообещал подарить ребенка
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Шокирующая реакция Маска на дебаты: пообещал подарить ребенка

Илон Маск презирает Тейлор Свифт из-за ее политического выбора поддержать Камалу Харрис.

сегодня, 10:55
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Slava Kot

Генеральный директор Tesla Илон Маск, активно поддерживающий Дональда Трампа, отреагировал на решение популярной певицы Тейлор Свифт объявить поддержку Камале Харрис на выборах президента США. Маск неожиданно заявил, что готов подарит ребенка Тейлор Свифт.

Шокирующая реакция Маска на дебаты: пообещал подарить ребенка

Илон Маск хочет подарить ребенка Тейлор Свифт. Фото из открытых источников

После дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис Тейлор Свифт опубликовала большое сообщение в Instagram, где публично выразила поддержку лидеру демократов. Свое сообщение Свифт подписала, как "бездетная любительница кошек" намекнув на скандальные слова Джей Ди Венса, которого Трамп избрал кандидатом на должность вице-президента США.

На слова Тейлор Свифт о поддержке Камалы Харрис отреагировал Илон Маск, у которого по меньшей мере 12 детей от трех разных женщин.

"Отлично, Тейлор... ты выиграла... Я подарю тебе ребенка и буду охранять твоих кошек своей жизнью", — написал насмешливо Маск.

Слова американского миллиардера резко раскритиковали пользователи соцсети X, которые назвали Маска "странным и жутким", а его сообщение о Тейлор Свифт "кринжевым".

Напомним, что Джей Ди Вэнс во время интервью со скандальным телеведущим Такером Карлсоном рассказал, что якобы США руководят демократы, которые преимущественно являются бездетными любителями кошек. По его словам, такие люди из-за отсутствия детей несчастны и якобы "хотят сделать остальную страну тоже несчастной".

Согласно опросам Newsweek, Тейлор Свифт настолько популярна в США, что ее выбор может повлиять на результаты выборов в США. 18% американцев готовы проголосовать за кандидата, которого поддержит Тейлор Свифт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Маска на дебаты, где он заявил, что Камала Харрис превзошла ожидание своим выступлением.

Также "Комментарии" писали о том, что в России отреагировали на дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.



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