Шольц намекнул, кто будет "очень хорошим президентом" США

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Гаррис. Как передает портал "Комментарии", об этом глава немецкого правительства сказал в интервью телеканалу Sat 1.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц сказал, что "хорошо знает" Гаррис и она, "безусловно, была бы очень хорошим президентом" в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.

Канцлер не ответил, будет ли Гаррис лучшим выбором для Германии на посту президента США, чем ее соперник, республиканец Дональд Трамп.

"Камала Гаррис – очень хороший политик, который будет придерживаться того, что важно для нас, а через Атлантический океан, между США и Европой, между США и Германией, будет продолжаться хорошее сотрудничество", – добавил Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Гаррис опережает экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа в трех важнейших штатах, которые являются ключевыми для победы на выборах. Об этом свидетельствуют данные нового опроса The New York Times/Сиенского колледжа.

Опрос проводили с 5 по 9 августа среди потенциальных избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Их спрашивали об отношении к Гаррис и Трампу. На вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня, Гаррис получила 50% поддержки против 46% Трампа. Это заметное улучшение по сравнению с показателями президента Джо Байдена, который снял свою кандидатуру с выборов в пользу Гаррис.

С учетом третьих кандидатов и Роберта Ф. Кеннеди-младшего, Гаррис остается впереди на 5 процентных пунктов в Мичигане, на 2 процентных пункта в Пенсильвании и на 6 процентных пунктов в Висконсине. Кеннеди-младший, который теряет популярность, имеет в среднем лишь 4-5 процентов поддержки.



