«Шпионские» развлечения в Пекине: как Трамп пытался прочесть тайны из блокнота главы КНР

В ходе официальных мероприятий в рамках визита американской делегации в Китай произошел забавный дипломатический инцидент с участием лидеров двух сверхдержав. Президент США Дональд Трамп попытался необычным способом узнать о планах своего коллеги, однако потерпел неудачу из-за языкового барьера — политик попытался "шпионить" за Си Цзиньпином, но забыл, что не знает китайского.

Неформальная ситуация возникла в зале заседаний, когда лидеры стран ненадолго разошлись. Сообщается, что как только глава коммунистического Китая отошел от стола, Дональд не удержался и заглянул в его блокнот.

Впрочем, удовлетворить свое любопытство или получить хоть какую-то инсайдерскую информацию руководителю Белого дома так и не удалось. Поскольку глава КНР вероятнее всего ведет рабочие заметки на своем родном языке, американский президент нашел там только иероглифы. Этот небольшой конфуз быстро стал поводом для шуток среди наблюдателей, следящих за кулуарами большой политики.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что перед официальным стартом двусторонних переговоров в Пекине президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибег к демонстративному жесту в общении с главой КНР Си Цзиньпином. Во время традиционного поздравления лидер Белого дома устроил для китайского коллеги настоящую "битву" рукопожатий.