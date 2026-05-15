logo

BTC/USD

80354

ETH/USD

2253.17

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США «Шпионские» развлечения в Пекине: как Трамп пытался прочесть тайны из блокнота главы КНР
commentss НОВОСТИ Все новости

«Шпионские» развлечения в Пекине: как Трамп пытался прочесть тайны из блокнота главы КНР

Курьез на официальном приеме: Дональд Трамп попытался заглянуть в записи Си Цзиньпина, но столкнулся с языковым барьером

15 мая 2026, 13:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В ходе официальных мероприятий в рамках визита американской делегации в Китай произошел забавный дипломатический инцидент с участием лидеров двух сверхдержав. Президент США Дональд Трамп попытался необычным способом узнать о планах своего коллеги, однако потерпел неудачу из-за языкового барьера — политик попытался "шпионить" за Си Цзиньпином, но забыл, что не знает китайского.

«Шпионские» развлечения в Пекине: как Трамп пытался прочесть тайны из блокнота главы КНР

Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Неформальная ситуация возникла в зале заседаний, когда лидеры стран ненадолго разошлись. Сообщается, что как только глава коммунистического Китая отошел от стола, Дональд не удержался и заглянул в его блокнот.

Впрочем, удовлетворить свое любопытство или получить хоть какую-то инсайдерскую информацию руководителю Белого дома так и не удалось. Поскольку глава КНР вероятнее всего ведет рабочие заметки на своем родном языке, американский президент нашел там только иероглифы. Этот небольшой конфуз быстро стал поводом для шуток среди наблюдателей, следящих за кулуарами большой политики.

                                                                                                                                                                                     

Напомним, портал "Комментарии" писал , что перед официальным стартом двусторонних переговоров в Пекине президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибег к демонстративному жесту в общении с главой КНР Си Цзиньпином. Во время традиционного поздравления лидер Белого дома устроил для китайского коллеги настоящую "битву" рукопожатий.                                                                                                        



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости