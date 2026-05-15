«Шпигунські» розваги у Пекіні: як Трамп намагався прочитати таємниці з блокнота голови КНР

Під час офіційних заходів у межах візиту американської делегації до Китаю стався кумедний дипломатичний інцидент за участю лідерів двох наддержав. Президент США Дональд Трамп спробував у незвичний спосіб дізнатися про плани свого колеги, проте зазнав невдачі через мовний бар'єр — політик намагався „шпигувати“ за Сі Цзіньпіном, але забув, що не знає китайської.

Неформальна ситуація виникла в залі засідань, коли лідери країн ненадовго розійшлися. Повідомляється, що щойно голова комуністичного Китаю відійшов від столу, Дональд не втримався і зазирнув у його блокнот.

Втім, задовольнити свою цікавість чи отримати бодай якусь інсайдерську інформацію керівнику Білого дому так і не вдалося. Оскільки очільник КНР ймовірніше за все веде робочі нотатки своєю рідною мовою, американський президент знайшов там лише ієрогліфи. Цей невеликий конфуз швидко став приводом для жартів серед спостерігачів, які стежать за кулуарами великої політики.

