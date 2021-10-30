Штат Флорида подал в суд на Байдена по требованию об обязательной вакцинации

Штат Флорида подал иск против администрации президента США Джо Байдена по требованию об обязательной вакцинации против коронавируса для некоторых категорий граждан. Об этом заявил губернатор Флориды Рон Десантис, сообщает американский телеканал NBC News.

Байден (фото из открытых источников)





Авторы иска – губернатор и генеральный прокурор штата. Они считают, что требование обязательной вакцинации против коронавируса для федеральных работников и подрядчиков — незаконное и антиконституционное.





"Люди должны сами делать выбор… Чем больше вы их к чему-то принуждаете, тем больше недоверия вызываете", – считает губернатор.





В конце июля президент США Джо Байден объявил, что все федеральные служащие в Соединенных Штатах Америки должны пройти вакцинацию против коронавируса или постоянно тестироваться, носить защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование. В начале сентября был издан указ об обязательной вакцинации всех федеральных служащих. Работники, которые будут отказываться вакцинироваться, будут получать дисциплинарные взыскания. По информации профсоюзов, это могут быть письменные предупреждения, затем — неоплачиваемые отпуска и, наконец, увольнения. Требование начнет действовать 8 декабря.





Напомним, Джо Байден с первых дней своего президентства занял жесткую позицию относительно "Северного потока-2". Он, как считал, так и считает, что газопровод очень опасен не только для энергетической безопасности Украины, но и для Европейского Союза в целом. В то же время Джо Байден понимал, что США своими агрессивными действиями способны лишь ненамного отсрочить его достройку, но никак не остановить или заморозить проект. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил старший советник президента США по глобальной энергетической безопасности Амос Хохстейн, пишет "Голос Америки" со ссылкой на заявление с сайта Госдепа.

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