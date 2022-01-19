logo

BTC/USD

41444.37

ETH/USD

3069.21

LTC/USD

134.51

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Штаты заявили об ответе, если российское ядерное оружие появится в Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Штаты заявили об ответе, если российское ядерное оружие появится в Беларуси

Госдепартамент Штатов выразил обеспокоенность тем, что режим Лукашенко инициирует референдум по внесению изменений в Конституцию

сегодня, 11:47
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Госдепе США выразили беспокойство тем, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко инициирует референдум в Беларуси, на котором граждане страны могут принять решение о том, чтобы разместить на территории Беларуси на постоянной основе не только вооруженные силы РФ, но и ядерное оружие. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа, пишет "Укринформ".

Штаты заявили об ответе, если российское ядерное оружие появится в Беларуси

Флаг США. Фото: из открытых источников

В Госдепе считают, что размещение российских войск и вооружений может напрямую угрожать безопасности в Европе, поэтому такой шаг России не может остаться без ответа.

В США подчеркивают, если изменения в Конституцию будут приняты, тогда России ничего не помешает разместить в Беларуси не только свои вооруженные формирования, но и ядерные боеголовки. Американский чиновник обратил внимание, фактический анонс тому, что Минск может дать добро на размещение российского вооружения дал сам Александр Лукашенко. Он в ноябре 2021 года заявил о подобной инициативе, которая должна быть поддержана белорусами на референдуме. В США считают, что подобные заявления Александра Лукашенко – лишнее подтверждение того, что он теряет поддержку среди белорусов и все больше рассчитывает на поддержку Кремля. Путин же прекрасно понимает, что за 27 лет нахождения у власти Лукашенко как никогда сговорчив и готов на все условия России, лишь бы удержаться в кресле президента.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – Александр Лукашенко обратился к гражданам Казахстана, призвал протестующих обдумать все и извиниться перед властью и силовиками.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387494-stati-zanepokoeni-mozlivistu-rozmisenna-rosijskoi-adernoi-zbroi-u-bilorusi.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!