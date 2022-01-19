Штаты заявили об ответе, если российское ядерное оружие появится в Беларуси

В Госдепе США выразили беспокойство тем, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко инициирует референдум в Беларуси, на котором граждане страны могут принять решение о том, чтобы разместить на территории Беларуси на постоянной основе не только вооруженные силы РФ, но и ядерное оружие. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа, пишет "Укринформ".

Флаг США. Фото: из открытых источников

В Госдепе считают, что размещение российских войск и вооружений может напрямую угрожать безопасности в Европе, поэтому такой шаг России не может остаться без ответа.

В США подчеркивают, если изменения в Конституцию будут приняты, тогда России ничего не помешает разместить в Беларуси не только свои вооруженные формирования, но и ядерные боеголовки. Американский чиновник обратил внимание, фактический анонс тому, что Минск может дать добро на размещение российского вооружения дал сам Александр Лукашенко. Он в ноябре 2021 года заявил о подобной инициативе, которая должна быть поддержана белорусами на референдуме. В США считают, что подобные заявления Александра Лукашенко – лишнее подтверждение того, что он теряет поддержку среди белорусов и все больше рассчитывает на поддержку Кремля. Путин же прекрасно понимает, что за 27 лет нахождения у власти Лукашенко как никогда сговорчив и готов на все условия России, лишь бы удержаться в кресле президента.

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