Сигналы из Вашингтона играют против Киева: в США предупредили о новом риске в войне для Украины

Украина сохраняет шансы на военный успех, однако ключевым фактором остается последовательность Запада. Об этом заявил бывший посол США в Польше Дэниел Фрид в комментарии TVP World.

США. Фото: из открытых источников

По его словам, спорные сигналы из Вашингтона усложняют не только поддержку Киева, но и перспективы прекращения огня. Особую критику Фрид высказал по поводу заявлений вице-президента Джей Ди Венса о возможном сокращении помощи Украине, назвав такую позицию "глубокой ошибкой".

Дипломат подчеркнул: утверждение, что война Украины не связана с интересами США, ошибочно и опасно. По его убеждению, давление на Россию нужно не ослаблять, а усиливать.

Эти заявления прозвучали на фоне оценок президента Владимира Зеленского, отметившего, что Германия сейчас демонстрирует наибольший уровень поддержки среди партнеров. Это свидетельствует о постепенном росте роли Европы в условиях, когда политика США становится менее предсказуемой.

Фрид также обратил внимание, что, несмотря на выгоду от высоких цен на нефть, Россия остается уязвимой. Он положительно оценил решение США не продлевать отдельные санкционные исключения по отношению к российской нефти, однако подчеркнул: этого недостаточно на фоне общей политической нестабильности.

Отдельно дипломат подверг критике позицию Дональда Трампа, отметив, что тот часто меняет подход к Украине, а часть его политической базы демонстрирует откровенно скептическое отношение к поддержке Киева.

По мнению Фрида, подобная неопределенность может поощрять Владимира Путина продолжать войну вместо поиска компромисса.

В то же время, он подчеркнул, что в США сохраняется мощная двухпартийная поддержка Украины, а стратегически Вашингтону выгоднее инвестировать политический ресурс именно в укрепление позиций Киева, чем распылять его на несколько глобальных конфликтов одновременно.

