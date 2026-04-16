Сигнали з Вашингтона грають проти Києва: у США попередили про новий ризик у війні для України

Україна зберігає шанси на військовий успіх, однак ключовим фактором залишається послідовність Заходу. Про це заявив колишній посол США в Польщі Деніел Фрід в коментарі TVP World.

За його словами, суперечливі сигнали з Вашингтона ускладнюють не лише підтримку Києва, а й перспективи припинення вогню. Особливу критику Фрід висловив щодо заяв віцепрезидента Джей Ді Венса про можливе скорочення допомоги Україні, назвавши таку позицію "глибокою помилкою".

Дипломат наголосив: твердження, що війна України не пов’язана з інтересами США, є хибним і небезпечним. На його переконання, тиск на Росію необхідно не послаблювати, а посилювати.

Ці заяви пролунали на тлі оцінок президента Володимира Зеленського, який зазначив, що Німеччина нині демонструє найбільший рівень підтримки серед партнерів. Це свідчить про поступове зростання ролі Європи в умовах, коли політика США стає менш передбачуваною.

Фрід також звернув увагу, що попри вигоду від високих цін на нафту, Росія залишається вразливою. Він позитивно оцінив рішення США не продовжувати окремі санкційні винятки щодо російської нафти, однак підкреслив: цього недостатньо на тлі загальної політичної нестабільності.

Окремо дипломат розкритикував позицію Дональда Трампа, зазначивши, що той часто змінює підхід до України, а частина його політичної бази демонструє відверто скептичне ставлення до підтримки Києва.

На думку Фріда, така невизначеність може заохочувати Володимира Путіна продовжувати війну замість пошуку компромісу.

Водночас він підкреслив, що у США зберігається потужна двопартійна підтримка України, а стратегічно Вашингтону вигідніше інвестувати політичний ресурс саме у зміцнення позицій Києва, ніж розпорошувати його на кілька глобальних конфліктів одночасно.

