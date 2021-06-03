Системы городского транспорта Нью-Йорка атаковали хакеры

Хакеры проникли в компьютерные системы Управления городского транспорта Нью-Йорка. Об этом сообщает AP. Управление получило сообщение от ФБР и других федеральных агентств о том, что три из его 18 компьютерных систем находятся под угрозой. Анализ показал, что никакая конфиденциальная информация не была украдена.

Хакеры (фото из открытых источников)

О кибератаке впервые сообщила в среду The New York Times со ссылкой на внутренний документ, который не был обнародован. По данным Times, подозревалась, что нарушение связано с Китаем.

Как сообщает Times, атаки на системы MTA, по всей видимости, были атакованы два дня во вторую неделю апреля и продолжались как минимум до 20 апреля.

Как сообщали ранее киберполиции и спецслужбы Ирландии сообщили о хакерской атаке на службу здравоохранения страны. В сообщении отмечается, что хакеры-вымогатели, совершившие кибератаку, находятся в России. Данную информацию передает ресурс RTE.

Как сообщила киберполиция Ирландии, в медицинских учреждениях страны из-за этой ситуации отменили плановые операции и другие жизненно важные процедуры. Пациенты переживают, что хакеры продадут их данные неизвестным. В ходе расследования было установлено, что киберпреступники находятся в российском Санкт-Петербурге. Группировка называется Wizard Spider. Основные инструменты организации, с помощью которых хакеры шантажировали службу здравоохранения — программы-вымогатели (Trickbot, Ryuk и Conti).

Власти Ирландии отказалась платить хакерам за ключ. Было принято решение связаться с Кремлем. К расследованию подключили ФБР, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Интерпол и Европол, а также Агентство по борьбе с киберпреступностью Европола.

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