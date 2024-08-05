Политолог Александр Морозов в своем интервью для "Главреда" высказал мнение, что Дональд Трамп, если снова станет президентом США, не будет договариваться с Владимиром Путиным ценой украинского суверенитета и независимости. Морозов считает, что Трамп изменился с момента своей первой каденции, и теперь лучше понимает внешнеполитические вопросы.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Морозов отметил, что в последние годы Трамп значительно больше изучил проблематику внешней политики и изменил свое отношение к Центральной и Восточной Европе. Хотя в 2016 году Трамп подчеркивал, что этот регион ему не очень интересен, поскольку упор был поставлен на внутреннюю политику США, сейчас ситуация изменилась, и Трамп "вырос" в этом смысле.

Беспокоит тот факт, что в команде Трампа появился политик Джей Вэнс, ранее демонстрировавший сомнительную позицию по отношению к Украине. Однако следует отметить, что такая риторика была озвучена до его номинации на должность вице-президента США. Вэнс является конъюнктурщиком, поэтому его позиция может измениться.

Основная проблема, по мнению Морозова, состоит в том, что Трамп и его администрация могут быть слишком конфликтными, как это было в прошлом каденции. Это может создать проблемы для Европы и для глобального альянса поддержки Украины. Есть опасения, что Трамп может напугать мировой альянс в поддержку Киева.

Морозов также отметил, что администрация Байдена создала мощный глобальный альянс, и украинская дипломатия постарается его расширить и укрепить при любом президенте. Странам Центральной и Восточной Европы придется работать с любой командой, которая придет в Белый дом.

Политолог подчеркнул необходимость придерживаться аккуратной позиции как в отношении демократов, так и в отношении республиканцев, поскольку внутриполитические интересы Америки, придерживаемые Трампом, имеют большое значение. Центральной и Восточной Европе предстоит работать над усилением восточного фланга НАТО и вопросом получения Украиной необходимых вооружений.

Морозов подчеркнул, что даже если план ленд-лиза на 500 миллиардов долларов не будет реализован, важно иметь ясное представление об объемах финансирования военной помощи, на которые может рассчитывать Киев. Эксперты из Кремля утверждают, что Конгресс США вряд ли проголосует ленд-лиз для Украины пакетом, поскольку организовать такое голосование непросто.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Запад выбирает примирение и готов договариваться с Путиным . Есть несколько тревожных вещей, которые вытекают из обширного обмена заключенными, который произошел между Западом и Россией, заявила нардеп Виктория Сюмар.