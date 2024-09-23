Ситуация изменилась: результаты опроса показали лидера на выборах в США

Согласно новому национальному опросу NBC News, вице-президент США Камала Харрис опережает лидера республиканцев Дональда Трампа на 5%. Это значительные изменения по сравнению с результатами июльского опроса, когда лидером был Трамп.



Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников

Компания NBC представила новые результаты опроса по выборам президента США. Опрос проведен 13-17 сентября, состоялся после двух важных месяцев в американской политике, включая выход Байдена из предвыборной гонки 21 июля 2024 года, два съезда партии, избрание кандидатов в вице-президенты, два покушения на Трампа, а также дебаты между Трампом и Харрис.

Лидером опроса стала Камала Харрис, получившая 49% голосов американцев. Дональд Трамп уступает 5 процентных пунктов – 44%. Еще 7% респондентов не определились со своим выбором.

Результаты национального опроса NBC News

Как указывает NBC News, хотя результат Камалы Харрис находится в пределах погрешности, это явный сдвиг по сравнению с июльским опросом, когда Дональд Трамп опережал на 2% президента США Джо Байдена – 43% против 45%. Кроме того, последний раз рейтинг лидера демократов был на уровне 49% больше года назад — в июле 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп ответил, будет ли участвовать в следующих выборах президента США, запланированных на 2028 год, если проиграет Камали Харрис.

Также "Комментарии" писали, что Камала Харрис согласилась поучаствовать в новых дебатах с Дональдом Трампом. Лидер республиканцев заявил, что у него уже были дебаты дважды, а до выборов осталось не так много времени.