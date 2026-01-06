«Ситуация может развиваться очень некрасиво»: эксперт сравнил Гренландию с Крымом

Австрийский военный эксперт Густав Грессель считает, что захват Гренландии США "сейчас был бы достаточно простым".

База Туле в Гренландии. Фото: из открытых источников

Аналитики даже сравнили ситуацию с Гренландией с оккупацией Россией Крыма. Об этом пишет издание BILD.

"Все населенные пункты расположены на побережье изолированы, там почти нет укрытий или возможностей для скрытого передвижения", — сказал Грессель.

По его мнению, ключевым фактором стало бы преимущество США в воздухе. Вашингтон также мог бы использовать свою базу в Туле на территории Гренландии. Это создало бы для Дании основную проблему: перебрасывание подкреплений через Атлантику было бы значительно затруднено или вообще невозможно. Такой сценарий Грессель считает скорым и точечным.

"Военные корабли высаживают небольшие группы морской пехоты и полиции с помощью вертолетов. Они в Нууку берут под контроль правительственные здания, телецентры, порт и аэропорт", – отметил эксперт.

По его мнению, после этого на местные власти оказывалось бы политическое давление, чтобы заставить их принять принудительное управление США.

"Правительству и администрации Гренландии предложили бы либо продолжить работу под контролем США, либо уехать в Данию. Это был бы Крым 2.0. Я считаю вполне вероятным, что ситуация может развиваться очень некрасиво. Трамп внутриполитически сейчас тяжелый, он боится промежуточных выборов. Внешняя политика – это сфера, где у него как у президента сравнительно развязаны руки", — сказал Грессель.

Эксперт также считает, что Трамп сейчас "любой ценой хочет войти в американские учебники истории". А то, что при этом фактически будет "разрушена система союзов США", для него не имеет значения.

В то же время немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге придерживается несколько иной точки зрения.

"Я не уверен, что в случае с Гренландией действительно речь идет о военной операции США. Скорее, вероятно, это политика максимального давления. В ее рамках попытались найти вариант аренды, передачи в пользование или какую-нибудь юридическую конструкцию, с помощью которой Гренландия была бы присоединена к США", — считает аналитик.

Издание напоминает, что, по официальным заявлениям Трампа, он хочет получить Гренландию из соображений национальной безопасности. Американский президент указывает на "китайские и российские корабли у побережья".

В то же время некоторые эксперты считают более вероятными экономические мотивы американского президента. Ведь Гренландия располагает природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, стоимость которых оценивается в миллиарды долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", лидеры Дании и ряда других стран Европы выступили с совместным заявлением по Гренландии после новых заявлений президента США Дональда Трампа о намерении контролировать остров.