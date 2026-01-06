«Ситуація може розвиватися дуже негарно»: експерт порівняв Гренландію з Кримом

Австрійський військовий експерт Густав Грессель вважає, що військове захоплення Гренландії США "зараз було б досить простим".

База Туле в Гренландії. Фото: з відкритих джерел

Аналітики навіть порівняли ситуацію з Гренландією із окупацією Росією Криму. Про це пише видання BILD.

"Усі населені пункти розташовані на узбережжі, ізольовані, там майже немає укриттів або можливостей для прихованого пересування", — сказав Грессель.

На його думку, ключовим фактором стала б перевага США у повітрі. Вашингтон також міг би використати свою базу у Туле на території Гренландії. Це створило б для Данії основну проблему: перекидання підкріплень через Атлантику було б значно утрудненим або взагалі неможливим. Такий сценарій Грессель вважає швидким та точковим.

"Військові кораблі висаджують невеликі групи морської піхоти та поліції за допомогою гелікоптерів. Вони в Нууку беруть під контроль урядові будівлі, телецентри, порт та аеропорт", — зазначив експерт.

На його думку, після цього на місцеву владу чинився б політичний тиск, аби змусити їх прийняти примусове управління США.

"Уряду та адміністрації Гренландії запропонували б або продовжити роботу під контролем США, або виїхати до Данії. Це був би Крим 2.0. Я вважаю цілком ймовірним, що ситуація може розвиватися дуже негарно. Трампу внутрішньополітично зараз важко, він боїться проміжних виборів. Зовнішня політика — це сфера, де в нього як у президента порівняно розв'язані руки", — сказав Грессель.

Експерт також вважає, що Трамп нині "за будь-яку ціну хоче увійти в американські підручники історії". А те, що при цьому фактично буде "зруйновано систему союзів США", для нього не має значення.

Водночас німецький експерт з безпеки Ніко Ланґе дотримується дещо іншої точки зору.

"Я не впевнений, що у випадку з Гренландією справді йдеться про військову операцію США. Швидше, мабуть, це політика максимального тиску. У її рамках спробували знайти варіант оренди, передачі у користування або якусь юридичну конструкцію, за допомогою якої Гренландія була б приєднана до США", — вважає аналітик.

Видання нагадує, що, за офіційними заявами Трампа, він хоче отримати Гренландію з міркувань "національної безпеки". Американський президент вказує на "китайські та російські кораблі біля узбережжя".

Натомість деякі експерти вважають більш ймовірними економічні мотив американського президента. Адже Гренландія має в своєму розпорядженні природні ресурси, у тому числі рідкісноземельні метали, вартість яких оцінюється в мільярди доларів.

Як повідомляв портал "Коментарі", лідери Данії та низки інших країн Європи виступили зі спільною заявою щодо Гренландії після нових заяв президента США Дональда Трампа про намір контролювати острів.