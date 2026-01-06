logo_ukra

Головна Новини Світ США «Ситуація може розвиватися дуже негарно»: експерт порівняв Гренландію з Кримом
commentss НОВИНИ Всі новини

«Ситуація може розвиватися дуже негарно»: експерт порівняв Гренландію з Кримом

Аналітики вважають, що для Дональда Трампа зовнішня політика — це сфера, де в нього порівняно розв'язані руки

6 січня 2026, 17:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Австрійський військовий експерт Густав Грессель вважає, що військове захоплення Гренландії США "зараз було б досить простим".  

«Ситуація може розвиватися дуже негарно»: експерт порівняв Гренландію з Кримом

База Туле в Гренландії. Фото: з відкритих джерел

Аналітики навіть порівняли ситуацію з Гренландією із окупацією Росією Криму. Про це пише видання BILD.

"Усі населені пункти розташовані на узбережжі, ізольовані, там майже немає укриттів або можливостей для прихованого пересування", — сказав Грессель. 

На його думку, ключовим фактором стала б перевага США у повітрі. Вашингтон також міг би використати свою базу у Туле на території Гренландії. Це створило б для Данії основну проблему: перекидання підкріплень через Атлантику було б значно утрудненим або взагалі неможливим. Такий сценарій Грессель вважає швидким та точковим.

"Військові кораблі висаджують невеликі групи морської піхоти та поліції за допомогою гелікоптерів. Вони в Нууку беруть під контроль урядові будівлі, телецентри, порт та аеропорт", — зазначив експерт. 

На його думку, після цього на місцеву владу чинився б політичний тиск, аби змусити їх прийняти примусове управління США. 

"Уряду та адміністрації Гренландії запропонували б або продовжити роботу під контролем США, або виїхати до Данії. Це був би Крим 2.0. Я вважаю цілком ймовірним, що ситуація може розвиватися дуже негарно. Трампу внутрішньополітично зараз важко, він боїться проміжних виборів. Зовнішня політика — це сфера, де в нього як у президента порівняно розв'язані руки", — сказав Грессель.

Експерт також вважає, що Трамп нині "за будь-яку ціну хоче увійти в американські підручники історії". А те, що при цьому фактично буде "зруйновано систему союзів США", для нього не має значення.

Водночас німецький експерт з безпеки Ніко Ланґе дотримується дещо іншої точки зору. 

"Я не впевнений, що у випадку з Гренландією справді йдеться про військову операцію США. Швидше, мабуть, це політика максимального тиску. У її рамках спробували знайти варіант оренди, передачі у користування або якусь юридичну конструкцію, за допомогою якої Гренландія була б приєднана до США", — вважає аналітик. 

Видання нагадує, що, за офіційними заявами Трампа, він хоче отримати Гренландію з міркувань "національної безпеки". Американський президент вказує на "китайські та російські кораблі біля узбережжя". 

Натомість деякі експерти вважають більш ймовірними економічні мотив американського президента. Адже Гренландія має в своєму розпорядженні природні ресурси, у тому числі рідкісноземельні метали, вартість яких оцінюється в мільярди доларів.

Як повідомляв портал "Коментарі", лідери Данії та низки інших країн Європи виступили зі спільною заявою щодо Гренландії після нових заяв президента США Дональда Трампа про намір контролювати острів. 



Джерело: https://t.me/BILD_Russian/27490
