У Трампа снова все переигралось: кого обвинил в торможении мирного соглашения

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит потенциальное мирное соглашение. Свое заявление американский лидер сделал в интервью "Reuters".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп заявил, что якобы Владимир Путин готов завершить вторжение в Украину. Зеленский, по мнению американского лидера, был более сдержанным.
В то же время отвечая на вопрос журналистов, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".
Кроме того, американский лидер не исключает встречи с президентом Украины на экономическом форуме в Давосе.
