Главная Новости Мир США У Трампа снова все переигралось: кого обвинил в торможении мирного соглашения
НОВОСТИ

У Трампа снова все переигралось: кого обвинил в торможении мирного соглашения

В новом интервью Трамп заявил, что якобы Владимир Путин готов завершить вторжение в Украину

15 января 2026, 06:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит потенциальное мирное соглашение. Свое заявление американский лидер сделал в интервью "Reuters".

У Трампа снова все переигралось: кого обвинил в торможении мирного соглашения

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что он (Путин, – ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", – отметил глава Белого дома.

Дональд Трамп заявил, что якобы Владимир Путин готов завершить вторжение в Украину. Зеленский, по мнению американского лидера, был более сдержанным.

В то же время отвечая на вопрос журналистов, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Кроме того, американский лидер не исключает встречи с президентом Украины на экономическом форуме в Давосе.

"Я бы встретился, если он (Зеленский, – ред.) там будет. Я буду там", – отметил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работу с Соединенными Штатами Америки над гарантиями безопасности и восстановлением.

В видеообращении он проинформировал об очередных переговорах с командой президента Дональда Трампа.

"У нас сейчас очень продуктивная работа с президентом США, с его командой. Детали всего этого мы обсудили. Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о необходимости ПВО. Говорили, как дополнительное давление на Россию может обеспечить сильные дипломатические результаты", — сказал Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – хотят пойти в обход Трампа: кого Европа готовит, как переговорщика с Кремлем.




Источник: https://www.reuters.com/world/europe/trump-says-zelenskiy-not-putin-is-holding-up-ukraine-peace-deal-2026-01-15/
