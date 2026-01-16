logo_ukra

Ситуація виходить з-під контролю: куди Трамп пригрозив ввести війська

Після смертельних інцидентів за участю імміграційних агентів напруга в Міннесоті зростає, а Білий дім посилює тиск на демократів

16 січня 2026, 07:06
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість застосування Закону про повстання для розгортання американських військ у штаті Міннесота на тлі масових протестів проти його імміграційної політики. Про це він попередив після кількох днів заворушень у Міннеаполісі, спричинених збільшенням числа агентів Імміграційної та митної служби (ICE) на вулицях міста.

Ситуація виходить з-під контролю: куди Трамп пригрозив ввести війська

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Ситуація різко загострилася після трагічного інциденту восьмиденної давності, коли агент ICE смертельно поранив американку Рене Ніколь Гуд, яка була у своєму автомобілі. Після цього протести перекинулися і на інші міста, а протистояння між місцевими жителями та федеральними силовиками стало ще більш напруженим.

Нова хвиля критики та погроз пролунала через кілька годин після того, як імміграційний офіцер поранив у ногу громадянина Венесуели, який, за даними влади, намагався втекти під час зупинки автомобіля в Міннеаполісі.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що рішення про застосування Закону про повстання може ухвалити виключно президент. За її словами, заява Трампа прозвучала "дуже голосно та чітко" для демократів, яких в адміністрації звинувачують у заохоченні насильства проти федеральних правоохоронців та перешкоджанні їхній роботі.

Як повідомляє Reuters, адміністрація Трампа вже направила до району Міннеаполісу близько 3000 федеральних офіцерів. При цьому президент нагадав, що Закон про повстання є рідкісним, але законним інструментом, який раніше вже використовувався в історії США.

Закон, ухвалений ще 1792 року і оновлений 1871-го, дозволяє залучати війська у країні у виняткових випадках. Востаннє він застосовувався у 1992 році під час заворушень у Лос-Анджелесі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Трампа знову все перегралося: кого звинуватив у гальмуванні мирної угоди.




