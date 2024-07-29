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Главная Новости Мир США Скандал из НАБУ: спецпредставитель США по восстановлению Украины сделала заявление
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Скандал из НАБУ: спецпредставитель США по восстановлению Украины сделала заявление

В июне, после скандалов со "ливнями", в НАБУ начали несколько служебных расследований по статьям о злоупотреблении служебным положением и возможном давлении на обличителей.

сегодня, 20:55
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Лиля Воробьева

Расследование по истокам в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) продолжается, и пока рано делать выводы по этой ситуации. В то же время иностранные компании, которые хотят инвестировать в Украину, должны быть уверены в антикоррупционных институциях страны. Об этом заявила специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер на пресс-конференции в Киеве.

Скандал из НАБУ: спецпредставитель США по восстановлению Украины сделала заявление

Пенни Прицкер (фото из открытых источников)

Прицкер отметила важность сильных, независимых, хорошо финансируемых и функционирующих антикоррупционных институтов. Это необходимо как для украинцев, так и для иностранцев, желающих инвестировать в Украину. Она отметила, что такие институты являются основой для будущего Украины и привлечения бизнеса, а также позволяют украинцам контролировать правительство и следить за правильностью использования ресурсов, предоставляемых другими правительствами.

Прицкер подчеркнула, что эффективно управляться, хорошо функционировать, быть независимыми и сильными являются важнейшими условиями для антикоррупционных организаций. Она добавила, что они обеспечивают украинцам возможность привлекать правительство к ответственности и контролировать власть.

Напомним, что "Комментарии" писали о неожиданном факторе, влияющем на выборы США . Американский историк Тимоти Снайдер заявил, что судьбу президентства в США могут решить голоса американских украинцев в двух спорных штатах – Пенсильвании и Мичигане. По его словам, победа Дональда Трампа или Камалы Гаррис в этих штатах будет означать всеобщую победу на выборах президента США.

Тимоти Снайдер указывает, что голоса американцев, у которых есть украинские корни, могут стать решающими на выборах президента США.
 



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