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Скандал на ужине в Белом доме: как Трамп публично оконфузился

«Улыбка вряд ли уместна»: Трамп снова атаковал медийщицу CNN после неудобных вопросов об Эпштейне

27 июля 2026, 17:48
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Недилько Ксения

Очередной громкий скандал с участием президента США Дональда Трампа и представителей медиа разразился во время торжественного мероприятия Ассоциации корреспондентов Белого дома. Глава государства избрал объектом для своих насмешек известную ведущую телеканала CNN Кейтлан Коллинз, сравнив ее с известной трансгендерной блоггершей Дилан Малвейни. В частности, американский лидер публично объявил собравшимся, что якобы перепутал лицо журналистки с изображением Малвейни на банке пива Bud Light. По информации заокеанских средств массовой информации, подобную юмористическую попытку присутствовавшая в зале аудитория встретила полной тишиной.

Скандал на ужине в Белом доме: как Трамп публично оконфузился

Дональд Трамп. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Сама потерпевшая не заставила себя ждать с реакцией на такой выпад и заявила, что подобное поведение представителей власти лишь подчеркивает важность независимой журналистики.

Скандал на ужине в Белом доме: как Трамп публично оконфузился - фото 2

Фото: Кейтлан Коллинз

"Этот вечер напомнил мне, — поделилась мнениями в своей публикации Кейтлан Коллинз, объясняя собственную гражданскую позицию, — почему свобода печати и право задавать властям неудобные вопросы имеют такое значение".

Тем не менее, американский президент не остановился на замечаниях во время банкета и продолжил медийные нападения в виртуальном пространстве. На своей странице в сети Truth Social он обнародовал фейковый видеоролик, где с помощью монтажа лица корреспондентку соединили с телом упомянутой блогерши.

Скандал на ужине в Белом доме: как Трамп публично оконфузился - фото 2
Скандал на ужине в Белом доме: как Трамп публично оконфузился - фото 2
Фото: Банка пива
Bud Light и блогер Дилан Малвейни


Следует отметить, что напряженные отношения между Трампом и Коллинзом имеют длительную историю регулярных споров во время официальных брифингов. Глава США ранее неоднократно публично клеймил журналистку "позором", подвергал сокрушительной критике ее телекомпанию и упрекал женщину за постоянную мрачность. Когда глава государства в очередной раз вспомнил об отсутствии улыбки на ее лице в ответ на вопрос о резонансном деле Джеффри Эпштейна, Коллинз отговаривала жесткой и прямой репликой.

"Улыбка вряд ли уместна, — констатировала Коллинз в ответ на упреки Трампа, четко аргументируя свое серьезное выражение лица, — при разговоре о сексуальном преступнике и его жертвах".

Этот инцидент вновь обострил дискуссию в американском обществе по поводу границ этики в отношениях между первыми лицами государства и прессой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что новая торговая политика президента США Дональда Трампа столкнулась с судебным сопротивлением. Две американские компании подали иск против введенных Белым домом масштабных импортных пошлин, утверждая, что глава государства превысил предоставленные ему законом полномочия.



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