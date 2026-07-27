Скандал на ужине в Белом доме: как Трамп публично оконфузился

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Очередной громкий скандал с участием президента США Дональда Трампа и представителей медиа разразился во время торжественного мероприятия Ассоциации корреспондентов Белого дома. Глава государства избрал объектом для своих насмешек известную ведущую телеканала CNN Кейтлан Коллинз, сравнив ее с известной трансгендерной блоггершей Дилан Малвейни. В частности, американский лидер публично объявил собравшимся, что якобы перепутал лицо журналистки с изображением Малвейни на банке пива Bud Light. По информации заокеанских средств массовой информации, подобную юмористическую попытку присутствовавшая в зале аудитория встретила полной тишиной.
Дональд Трамп. Фото: коллаж портала "Комментарии"
Сама потерпевшая не заставила себя ждать с реакцией на такой выпад и заявила, что подобное поведение представителей власти лишь подчеркивает важность независимой журналистики.
Фото: Кейтлан Коллинз
Тем не менее, американский президент не остановился на замечаниях во время банкета и продолжил медийные нападения в виртуальном пространстве. На своей странице в сети Truth Social он обнародовал фейковый видеоролик, где с помощью монтажа лица корреспондентку соединили с телом упомянутой блогерши.
Следует отметить, что напряженные отношения между Трампом и Коллинзом имеют длительную историю регулярных споров во время официальных брифингов. Глава США ранее неоднократно публично клеймил журналистку "позором", подвергал сокрушительной критике ее телекомпанию и упрекал женщину за постоянную мрачность. Когда глава государства в очередной раз вспомнил об отсутствии улыбки на ее лице в ответ на вопрос о резонансном деле Джеффри Эпштейна, Коллинз отговаривала жесткой и прямой репликой.
Этот инцидент вновь обострил дискуссию в американском обществе по поводу границ этики в отношениях между первыми лицами государства и прессой.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что новая торговая политика президента США Дональда Трампа столкнулась с судебным сопротивлением. Две американские компании подали иск против введенных Белым домом масштабных импортных пошлин, утверждая, что глава государства превысил предоставленные ему законом полномочия.