Скандал на вечері у Білому домі: як Трамп публічно сконфузився

Черговий гучний скандал за участю президента США Дональда Трампа та представників масмедіа спалахнув під час урочистого заходу Асоціації кореспондентів Білого дому. Очільник держави обрав об'єктом для своїх кпинів відому ведучу телеканалу CNN Кейтлан Коллінз, порівнявши її з відомою трансгендерною блогеркою Ділан Малвейні. Зокрема, американський лідер публічно оголосив присутнім, що буцімто переплутав обличчя журналістки із зображенням Малвейні на бляшанці пива Bud Light. За інформацією заокеанських засобів масової інформації, подібну гумористичну спробу присутня в залі аудиторія зустріла повною тишею.

Дональд Трамп. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Сама потерпіла не забарилася з реакцією на такий випад і заявила, що подібна поведінка представників влади лише підкреслює важливість незалежної журналістики.

Фото: Кейтлан Коллінз

"Цей вечір нагадав мені, — поділилася думками у своїй публікації Кейтлан Коллінз, пояснюючи власну громадянську позицію, — чому свобода преси та право ставити владі незручні запитання мають таке значення".

Проте американський президент не зупинився на зауваженнях під час банкету та продовжив медійні напади у віртуальному просторі. На своїй сторінці в мережі Truth Social він оприлюднив фейковий відеоролик, де за допомогою монтажу обличчя кореспондентки поєднали з тілом згаданої блогерки.

Фото: Бляшанка пива Bud Light та блогерка Ділан Малвейні





Варто зауважити, що напружені стосунки між Трампом та Коллінз мають тривалу історію регулярних суперечок під час офіційних брифінгів. Очільник США раніше неодноразово публічно таврував журналістку "ганьбою", піддавав нищівній критиці її телекомпанію та дорікав жінці за постійну похмурість. Коли глава держави вкотре згадав про відсутність посмішки на її обличчі у відповідь на запитання про резонансну справу Джеффрі Епштейна, Коллінз відпасувала жорсткою та прямою реплікою.

"Усмішка навряд чи доречна, — констатувала Коллінз у відповідь на закиди Трампа, чітко аргументуючи свій серйозний вираз обличчя, — при розмові про сексуального злочинця та його жертв".

Цей інцидент знову загострив дискусію в американському суспільстві щодо меж етики у відносинах між першими особами держави та пресою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нова торговельна політика президента США Дональда Трампа зіткнулася із судовим спротивом. Дві американські компанії подали позов проти введених Білим домом масштабного імпортного мита, стверджуючи, що глава держави перевищив надані йому законом повноваження.