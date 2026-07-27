Скандал на вечері у Білому домі: як Трамп публічно сконфузився

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Черговий гучний скандал за участю президента США Дональда Трампа та представників масмедіа спалахнув під час урочистого заходу Асоціації кореспондентів Білого дому. Очільник держави обрав об'єктом для своїх кпинів відому ведучу телеканалу CNN Кейтлан Коллінз, порівнявши її з відомою трансгендерною блогеркою Ділан Малвейні. Зокрема, американський лідер публічно оголосив присутнім, що буцімто переплутав обличчя журналістки із зображенням Малвейні на бляшанці пива Bud Light. За інформацією заокеанських засобів масової інформації, подібну гумористичну спробу присутня в залі аудиторія зустріла повною тишею.
Дональд Трамп. Фото: колаж порталу "Коментарі"
Сама потерпіла не забарилася з реакцією на такий випад і заявила, що подібна поведінка представників влади лише підкреслює важливість незалежної журналістики.
Фото: Кейтлан Коллінз
Проте американський президент не зупинився на зауваженнях під час банкету та продовжив медійні напади у віртуальному просторі. На своїй сторінці в мережі Truth Social він оприлюднив фейковий відеоролик, де за допомогою монтажу обличчя кореспондентки поєднали з тілом згаданої блогерки.
Варто зауважити, що напружені стосунки між Трампом та Коллінз мають тривалу історію регулярних суперечок під час офіційних брифінгів. Очільник США раніше неодноразово публічно таврував журналістку "ганьбою", піддавав нищівній критиці її телекомпанію та дорікав жінці за постійну похмурість. Коли глава держави вкотре згадав про відсутність посмішки на її обличчі у відповідь на запитання про резонансну справу Джеффрі Епштейна, Коллінз відпасувала жорсткою та прямою реплікою.
Цей інцидент знову загострив дискусію в американському суспільстві щодо меж етики у відносинах між першими особами держави та пресою.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нова торговельна політика президента США Дональда Трампа зіткнулася із судовим спротивом. Дві американські компанії подали позов проти введених Білим домом масштабного імпортного мита, стверджуючи, що глава держави перевищив надані йому законом повноваження.