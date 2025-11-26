Утечка стенограмм телефонных разговоров между Стивом Виткоффом, представителем Дональда Трампа на мирных переговорах, и высокопоставленными чиновниками Кремля получила название "Witi-Leaks". Этот резонансный инцидент, показавший, как Виткофф, по данным материалов, давал России советы по влиянию на Трампа, мог стать следствием внутренней борьбы в американских властных структурах, соперничества среди российских элит или сознательной акции Киева и его партнеров, которые были недовольны предложенным мирным планом.

Соединенные Штаты: война теней в Государственном департаменте

В США обнародование этих разговоров спровоцировало "невидимое противостояние" между Белым домом и Госдепартаментом. Основные подозрения направлены на круг госсекретаря Марко Рубио. Он известен своей жесткой позицией по Кремлю и, как отмечается, был отстранен от участия в украинских переговорах после возвращения Виткоффа в процесс.

Источники The Telegraph подчеркивают, что Государственный департамент полностью отстранен от первоначальных дискуссий по 28-пунктному плану. Сам Рубио, по их словам, называл этот документ "российским списком прихотей". Несмотря на то, что доказательств его личной причастности к утечке нет, многие сотрудники ведомства имели доступ к материалам и поддерживали его позицию о необходимости более сбалансированного предложения для Украины.

Россия: внутренние противоречия

Хотя 28-пунктный план в основном отвечает интересам Москвы, в нем содержится условие, которое неприемлемо для российских "ястребов": предоставление Украине реальных гарантий безопасности, похожих на статью 5 НАТО. Это означало бы, что США и европейские страны должны вступить в конфликт в случае новой атаки России.

Во властных кругах России давно существует противостояние между сторонниками продолжения войны до полной капитуляции Украины и теми, кто считает нужным временно остановить боевые действия, чтобы использовать "коммерческие возможности" инициатив Трампа. Некоторые аналитики предполагают, что источником утечки мог стать глава МИД РФ Сергей Лавров, который, как известно, имеет сложные отношения с Кириллом Дмитриевым – одним из ключевых российских участников переговоров, чьи разговоры тоже стали достоянием СМИ.

"Это был взрывной инсайт в мирные переговоры Дональда Трампа, который мог сорвать план прекращения войны в Украине", — пишет издание.

Украина и Европа: неприемлемая капитуляция

Украине предоставили план, в котором говорилось об отказе от Донбасса, включая территории, которые на момент обсуждения еще не были под контролем российских войск. И в США, и в России такой подход называли "приемлемой ценой" за прекращение боевых действий. Для Украины это выглядело как фактическая капитуляция.

Киев фактически оказался перед необходимостью вступать в переговоры после того, как содержание 28-пунктного документа, сформированного на основе консультаций с Москвой, попало в прессу. Первоначальная версия предусматривала, в частности, требование уменьшить численность Вооруженных сил Украины вдвое и отказаться от планов вступления в НАТО. Хотя украинские представители достигли смягчения этих положений в сокращенной 19-пунктной версии, нельзя исключать, что именно украинская сторона могла быть заинтересована в утечке, чтобы полностью сорвать процесс и не допустить принятия условий, неприемлемых для страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина отреагировали на скандальные "пленки Виткоффа" . Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу публикаций о якобы расшифрованных телефонных разговорах спецпосланника США Стива Виткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова.

Как сообщают российские СМИ, Песков заявил, что не видит в содержании публикуемых материалов ничего критического. Он также воздержался от оценок респектабельности западных медиа, которые распространили эти документы.

"О публикующих это западных СМИ не должно использоваться слово "респектабельность", никто ничем не гнушается", — добавил Песков в комментарии журналисту.

