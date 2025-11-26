Скандал плівками Віткоффа з Ушаковим: хто злив розмову — версії The Telegraph

Витік стенограм телефонних розмов між Стівом Віткоффом, представником Дональда Трампа на мирних переговорах, та високопосадовими чиновниками Кремля отримав назву "Witi-Leaks". Цей резонансний інцидент, що показав, як Віткофф, за даними матеріалів, давав Росії поради щодо впливу на Трампа, міг стати наслідком внутрішньої боротьби в американських владних структурах, суперництва серед російських еліт або ж свідомої акції Києва та його партнерів, які були незадоволені запропонованим мирним планом.

Скандал з плівками Віткоффа (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє The Telegraph.

Сполучені Штати: війна тіней у Державному департаменті

У США оприлюднення цих розмов спровокувало "невидиме протистояння" між Білим домом і Держдепартаментом. Основні підозри спрямовані на коло держсекретаря Марко Рубіо. Він відомий своєю жорсткою позицією щодо Кремля та, як зазначається, був відсторонений від участі в українських переговорах після повернення Віткоффа до процесу.

Джерела The Telegraph наголошують, що Державний департамент повністю усунули від первинних дискусій щодо 28-пунктного плану. Сам Рубіо, за їхніми словами, називав цей документ "російським списком забаганок". Попри те, що доказів його особистої причетності до витоку немає, багато співробітників відомства мали доступ до матеріалів і підтримували його позицію про необхідність більш збалансованої пропозиції для України.

Росія: внутрішні суперечності

Хоча 28-пунктний план здебільшого відповідає інтересам Москви, у ньому міститься умова, яка є неприйнятною для російських "яструбів": надання Україні реальних гарантій безпеки, схожих до Статті 5 НАТО. Це означало б, що США та європейські країни мають вступити у конфлікт у разі нової атаки Росії.

У владних колах Росії давно існує протистояння між прихильниками продовження війни до повної капітуляції України та тими, хто вважає за потрібне тимчасово зупинити бойові дії, щоб використати "комерційні можливості" ініціатив Трампа. Деякі аналітики припускають, що джерелом витоку міг стати глава МЗС РФ Сергій Лавров, який, як відомо, має складні відносини з Кирилом Дмітрієвим — одним із ключових російських учасників переговорів, чиї розмови теж стали надбанням ЗМІ.

"Це був вибуховий інсайт у мирні переговори Дональда Трампа, який міг зірвати план припинення війни в Україні", — пише видання.

Україна та Європа: неприйнятна капітуляція

Україні надали план, у якому йшлося про відмову від Донбасу, включно з територіями, які на момент обговорення ще не були під контролем російських військ. І в США, і в Росії такий підхід називали "прийнятною ціною" за припинення бойових дій. Для України ж це виглядало як фактична капітуляція.

Київ фактично опинився перед необхідністю вступати в переговори після того, як зміст 28-пунктного документа, сформованого на основі консультацій із Москвою, потрапив у пресу. Початкова версія передбачала, серед іншого, вимогу зменшити чисельність Збройних сил України удвічі та відмовитися від планів вступу до НАТО. Хоча українські представники досягли пом’якшення цих положень у скороченій 19-пунктній версії, не можна виключати, що саме українська сторона могла бути зацікавлена у витоку, аби повністю зірвати процес і не допустити ухвалення умов, неприйнятних для країни.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Путіна відреагували на скандальні "плівки Віткоффа". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловився щодо публікацій про нібито розшифровані телефонні розмови спецпосланця США Стіва Віткоффа та помічника президента Росії Юрія Ушакова.

Як повідомляють російські ЗМІ, Пєсков заявив, що не бачить у змісті оприлюднених матеріалів нічого критичного. Він також утримався від оцінок “респектабельності” західних медіа, які поширили ці документи.

“Щодо західних ЗМІ, які це публікують, не повинно використовуватися слово "респектабельність", ніхто нічим не гребує”, — додав Пєсков у коментарі журналісту.

