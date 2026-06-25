Скандал по делу Эпштейна: Билл Гейтс назвал имена россиянок, с которыми изменял жене

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс во время закрытых слушаний в Конгрессе США, посвященных связям влиятельных людей с Джеффри Эпштейном, признал внебрачные отношения с несколькими женщинами. Среди них оказались две россиянки, в том числе игрок в бридж Мила Антонова и физик-ядерщик Карима Нигматулина.

Билл Гейтс. Фото из открытых источников

Показания Гейтс дал 10 июня перед Комитетом Палаты представителей США по надзору. Внимание законодателей было сосредоточено не только на его знакомстве с Эпштейном, но и на попытках покойного финансиста использовать частную информацию для давления.

Согласно стенограмме Гейтса, Эпштейн знал о его личных отношениях с россиянками и мог пытаться использовать эти сведения, чтобы возобновить контакт с бизнесменом. В то же время основатель Microsoft подчеркнул, что не считает, что его непосредственно шантажировали.

"Эти отношения не имели ничего общего с моим общением с Эпштейном, но они причинили боль моей семье", — заявил Гейтс во время слушаний.

Помимо Антоновой и Нигматулиной Гейтс подтвердил отношения с медицинским предпринимателем Элис Джейкобс Нессельродт. По данным обнародованных материалов, этот роман начался еще до знакомства Гейтса с Эпштейном.

Во время допроса также упоминали электронные письма Эпштейна, в которых тот выдвигал разные утверждения о личной жизни Гейтса. Часть из них бизнесмен категорически возразил, в частности, заявления о возможном заболевании, передаваемом половым путем. Гейтс заявил, что сожалеет о знакомстве с Эпштейном, назвав его серьезной ошибкой.

"Как теперь может видеть общественность, исходя из того, что было обнародовано в файлах, Эпштейн использовал информацию о моих изменах в дополнение к многочисленной лжи, которую он наслаивал сверху, чтобы давить на меня, чтобы я восстановил с ним связь. Ему эта попытка не удалась, но это показывает некоторые способы, которым он пытался использовать свое взаимодействие со мной для продвижения своих планов. Мне вообще не следовало встречаться с Эпштейном", – сказал Гейтс.

Билл Гейтс также заверил, что не знал о преступлениях финансиста и никогда не являлся свидетелем незаконных действий с его стороны.

Заметим, что с 1994 по 2021 год Билл Гейтс был женат на Мелинде Фрэнч Гейтс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Билл Гейтс извинился перед работниками за связи с Эпштейном.

Также "Комментарии" писали, что у Хокинга объяснили его фото с женщинами в бикини в скандальных файлах Эпштейна.