У Гокінга пояснили його фото з жінками в бікіні у скандальних файлах Епштейна

Родина всесвітньо відомого фізика-теоретика Стівена Гокінга відреагувала на появу його фотографії у так файлах Епштейна. Знімок, на якому науковець сидить між двома жінками в бікіні, був оприлюднений у новій частині документів, пов’язаних із фінансистом Джеффрі Епштейн.

Фото Стівена Гокінга у файлах Епштейна

На фото Гокінг усміхається, а поруч з ним стоять дві жінки в купальниках, які тримають коктейлі. Родина Гокінга пояснила, що знімок був зроблений в готелі Ritz-Carlton на острові Сент-Томас у 2006 році. За їх словами, жінки поруч з Гокінгом – це його "довготривалі опікунки", які супроводжували професора з Великої Британії. Через бічний аміотрофічний склероз (БАС) вчений потребував цілодобової медичної допомоги, вентиляції легень і спеціального обладнання.

За словами родичів фізика, фотографія була зроблена під час наукової конференції з квантової космології, де Гокінг виступав із лекцією "Енергія порожнього простору, яка не дорівнює нулю". Захід фінансував Епштейн, який приймав групу з понад 20 науковців.

В інтерв’ю виданню The Mirror представник родини наголосив, що будь-які натяки на неналежну поведінку з боку професора є "безпідставними та надуманими".

"Професор Гокінг зробив один з найбільших внесків у фізику 20-го століття, водночас будучи найдовше відомим живим після хвороби рухових нейронів, виснажливого стану, який зробив його залежним від апарату штучної вентиляції легень, синтезатора голосу, інвалідного візка та цілодобової медичної допомоги. Будь-який натяк на неналежну поведінку з його боку є неправильним і вкрай надуманим", — йдеться в заяві родини Гокінга.

За даними The Times, ім’я Гокінга згадується у файлах Епштейна щонайменше 250 разів, однак його ніколи не звинувачували у правопорушеннях. Також раніше були оприлюднені інші фото Гокінга з файлів Епштейна.

