Пастор Марк Бернс, являющийся духовным советником Дональда Трампа, сообщил в соцсети Х о своем прямом разговоре с президентом США о скандальном видео с Бараком и Мишель Обамой в образе обезьян. По словам пастора, Трамп назвал публикацию "неправильной, оскорбительной и неприемлемой".

Скандал с видео в Truth Social: Трамп назвал пост «оскорбительным» в приватном разговоре, но до сих пор не сделал публичного заявления

Во время обсуждения Дональд Трамп заявил Бернсу, что сообщение в соцсети Truth Social сделало не он лично, а один из работников его аппарата. Реакция советника на эти объяснения была безапелляционной.

"Моя рекомендация президенту была прямой и жесткой: этот сотрудник должен быть немедленно уволен, а президент должен публично осудить этот поступок", — написал пастор Марк Бернс. Он также добавил: "С расизмом следует бороться, а не оправдывать его. Ответственность важна. И лидеры всегда должны четко говорить, когда нарушаются пределы дозволенного".

Несмотря на эту частную беседу и обнародованную пастором позицию, сам Дональд Трамп пока сохраняет публичное молчание по поводу инцидента. В течение дня он опубликовал уже более 10 постов на разные темы, однако ни один из них не касался скандала с расистским роликом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп оказался в центре громкого скандала из-за публикации в своей соцсети Truth Social. Политик распространил видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, посвященное заявлениям о фальсификации выборов. Однако наибольшее возмущение вызвал финал ролика: в конце видео бывший президент Барак Обама и его жена Мишель предстают в образе обезьян в джунглях.

В Соединенных Штатах такой контент был расценен как откровенно расистский. Публикация вызвала резкую критику не только среди демократов, но и в кругу республиканцев.