Пастор Марк Бернс, який є духовним радником Дональда Трампа, повідомив у соцмережі Х про свою пряму розмову з президентом США щодо скандального відео з Бараком та Мішель Обамою в образі мавп. За словами пастора, Трамп назвав публікацію "неправильною, образливою та неприйнятною".

Скандал із відео в Truth Social: Трамп назвав пост «образливим» у приватній розмові, але досі не зробив публічної заяви

Під час обговорення Дональд Трамп заявив Бернсу, що допис у соцмережі Truth Social зробив не він особисто, а один із працівників його апарату. Реакція радника на ці пояснення була безапеляційною.

"Моя рекомендація президенту була прямою і твердою: цей співробітник має бути негайно звільнений, а президент повинен публічно засудити цей вчинок", — написав пастор Марк Бернс. Він також додав: "З расизмом потрібно боротися, а не виправдовувати його. Відповідальність важлива. І лідери завжди повинні чітко говорити, коли порушуються межі дозволеного".

Попри цю приватну бесіду та оприлюднену пастором позицію, сам Дональд Трамп поки зберігає публічне мовчання щодо інциденту. Протягом дня він опублікував уже понад 10 постів на різні теми, проте жоден із них не стосувався скандалу з расистським роликом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу через публікацію у своїй соцмережі Truth Social. Політик поширив відео, створене за допомогою штучного інтелекту, присвячене заявам про фальсифікацію виборів. Проте найбільше обурення викликав фінал ролика: наприкінці відео колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель постають у образі мавп у джунглях.

У Сполучених Штатах такий контент розцінили як відверто расистський. Публікація викликала різку критику не лише серед демократів, а й у колі республіканців.