Скандал в Пентагоне: кто срочно подал в отставку на фоне конфликта из-за Трампа

Связи с президентом и закулисная борьба за влияние могли стоить Джону Фелану должности в разгар военной операции

23 апреля 2026, 08:40
Кравцев Сергей

Министр военно-морских сил США Джон Фелан неожиданно покинул свой пост. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, передает The Wall Street Journal.

Скандал в Пентагоне: кто срочно подал в отставку на фоне конфликта из-за Трампа

Джон Фелан. Фото: из открытых источников

По официальной версии, Фелан ушел в отставку немедленно, без указания причин. В Пентагоне ограничились благодарностью за службу, а временно исполняющим обязанности главы ВМС назначен его заместитель Хун Као.

Однако, по данным источников WSJ, отставке предшествовали месяцы напряженности между Феланом и министром обороны Пит Хегсет. 

Главной причиной конфликта называют тесные контакты главы ВМС с президентом Дональд Трамп.

Как отмечает издание, Фелан регулярно общался с Трампом, в том числе в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, а также вел с ним личную переписку по вопросам судостроения. Дополнительное раздражение в Пентагоне вызвал эпизод, когда Фелан напрямую предложил президенту проект создания современного линкора, обойдя руководство оборонного ведомства.

После этого, утверждают источники, Хегсет и его заместитель Стив Файнберг начали постепенно ослаблять позиции главы ВМС. В частности, в структуре оборонных закупок появилась новая должность, фактически выведенная из подчинения военно-морских сил.

Отставка произошла в разгар крупнейшей военно-морской конференции и сразу после представления Конгрессу бюджета, предусматривающего почти 66 млрд долларов на судостроение.

Кадровые перестановки совпали с активной фазой операций США на Ближнем Востоке: в регионе сосредоточено более 15 военных кораблей, участвующих в блокаде и давлении на Иран. Это усиливает вопросы о стабильности управления американским флотом в критический момент.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа отреагировали на критику послабления санкций для российской нефти.



Источник: https://www.wsj.com/politics/national-security/john-phelan-quits-as-u-s-navy-secretary-4fcd286b?mod=hp_lead_pos1
