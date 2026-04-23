Скандал в Пентагоне: кто срочно подал в отставку на фоне конфликта из-за Трампа

Министр военно-морских сил США Джон Фелан неожиданно покинул свой пост. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, передает The Wall Street Journal.

Джон Фелан.

По официальной версии, Фелан ушел в отставку немедленно, без указания причин. В Пентагоне ограничились благодарностью за службу, а временно исполняющим обязанности главы ВМС назначен его заместитель Хун Као.

Однако, по данным источников WSJ, отставке предшествовали месяцы напряженности между Феланом и министром обороны Пит Хегсет.

Главной причиной конфликта называют тесные контакты главы ВМС с президентом Дональд Трамп.

Как отмечает издание, Фелан регулярно общался с Трампом, в том числе в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, а также вел с ним личную переписку по вопросам судостроения. Дополнительное раздражение в Пентагоне вызвал эпизод, когда Фелан напрямую предложил президенту проект создания современного линкора, обойдя руководство оборонного ведомства.

После этого, утверждают источники, Хегсет и его заместитель Стив Файнберг начали постепенно ослаблять позиции главы ВМС. В частности, в структуре оборонных закупок появилась новая должность, фактически выведенная из подчинения военно-морских сил.

Отставка произошла в разгар крупнейшей военно-морской конференции и сразу после представления Конгрессу бюджета, предусматривающего почти 66 млрд долларов на судостроение.

Кадровые перестановки совпали с активной фазой операций США на Ближнем Востоке: в регионе сосредоточено более 15 военных кораблей, участвующих в блокаде и давлении на Иран. Это усиливает вопросы о стабильности управления американским флотом в критический момент.

