Кимберли Читл, директор Секретной службы США, объявила о своей отставке. Это произошло после недавней попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа, состоявшейся во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Покушение стало свидетельством провала в работе службы, всегда имевшей репутацию безупречной. Об этом пишет CNBC.

Скандал в США: директор Секретной службы вынуждена уйти в отставку

Отставка Читла была анонсирована незадолго после того, как она столкнулась с резкой критикой со стороны конгресса. Члены комитета по контролю и учету в Палате представителей раскритиковали ее за действия Секретной службы перед митингом Трампа. Читл отказалась отвечать на многие вопросы, что только усугубило ситуацию.

Отметим, что Томас Крукс, 20-летний нападающий, использовал крышу здания в качестве места для стрельбы по Трампу и митингующих. В результате один человек скончался, а двое получили тяжелые ранения.

В своем письме коллегам, Читл написала, что с "тяжелым сердцем" решила уйти в отставку, поскольку агентство не выполнило свою главную задачу — защитить лидеров страны.

Президент Джо Байден поблагодарил ее за многолетнюю службу и отметил, что скоро назначит нового руководителя Тайной службы.

"Как лидер, я считаю, что нужно обладать честью, мужеством и невероятной честностью, чтобы взять на себя полную ответственность за организацию, которая выполняет одну из самых сложных задач на государственной службе", — отметил Байден.

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