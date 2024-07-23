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Скандал в США: директор Секретной службы вынуждена уйти в отставку

Глава Секретной службы США, Кимберли Читл, ушла в отставку после провала в обеспечении безопасности во время покушения на Трампа

сегодня, 19:32
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Черновалова Кристина

Кимберли Читл, директор Секретной службы США, объявила о своей отставке. Это произошло после недавней попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа, состоявшейся во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Покушение стало свидетельством провала в работе службы, всегда имевшей репутацию безупречной. Об этом пишет CNBC.

Скандал в США: директор Секретной службы вынуждена уйти в отставку

Скандал в США: директор Секретной службы вынуждена уйти в отставку

Отставка Читла была анонсирована незадолго после того, как она столкнулась с резкой критикой со стороны конгресса. Члены комитета по контролю и учету в Палате представителей раскритиковали ее за действия Секретной службы перед митингом Трампа. Читл отказалась отвечать на многие вопросы, что только усугубило ситуацию.

Отметим, что Томас Крукс, 20-летний нападающий, использовал крышу здания в качестве места для стрельбы по Трампу и митингующих. В результате один человек скончался, а двое получили тяжелые ранения.

В своем письме коллегам, Читл написала, что с "тяжелым сердцем" решила уйти в отставку, поскольку агентство не выполнило свою главную задачу — защитить лидеров страны.

Президент Джо Байден поблагодарил ее за многолетнюю службу и отметил, что скоро назначит нового руководителя Тайной службы.

"Как лидер, я считаю, что нужно обладать честью, мужеством и невероятной честностью, чтобы взять на себя полную ответственность за организацию, которая выполняет одну из самых сложных задач на государственной службе", — отметил Байден.

Читайте на портале "Комментарии" — В своем первом интервью после того, как президент Джо Байден объявил об отказе баллотироваться на второй срок, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп резко высказался в адрес вице-президента Камалы Гаррис, назвав ее "жестокой" и глупой". Об этом пишет газета New York Post.



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Источник: https://www.cnbc.com/2024/07/23/secret-service-resigns-trump-shooting.html
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