Скандал в США: с сайта Минюста без объяснений пропали фото Трампа по делу Эпштейна

На сайте Министерства юстиции США менее чем через сутки после публикации исчезли по меньшей мере 16 файлов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Среди изъятых материалов также оказалась фотография, на которой изображены действующий президент США Дональд Трамп, его супруга Мелания и давняя соратница Эпштейна Гилейн Максвелл. Никаких официальных объяснений правительство США по удалению фото не предоставило.

Файлы по делу Эпштейна были доступны 19 декабря, но на следующий день они исчезли с публичной вебстраницы Минюста.

"Изображение – которое сначала значилось как файл EFTA00000468 – некоторое время было доступно после того, как Минюст опубликовал часть документов, связанных с Джеффри Эпштейном, однако сейчас его уже нет в открытом доступе", – указывает Clash Report.

Вместе с ним исчезли и другие изображения, в частности, материалы откровенного характера. По данным Associated Press, отсутствие объяснений лишь подпитало спекуляции по поводу того, что именно было изъято и по какой причине. Это снова обострило в США общественный интерес к делу Эпштейна и кругу влиятельных лиц, с которыми он поддерживал связи.

Демократы из Комитета Палаты представителей по надзору сразу обратили внимание на пропавшее фото с Трампом.

"Что еще скрывают? Американцы имеют право на прозрачность", – написали демократы в соцсети X.

Эпизод добавил напряжения и без того противоречивому процессу обнародования материалов по делу Эпштейна со стороны Минюста. В ранее опубликованных документах не хватало ряда ожидаемых записей, в частности интервью ФБР с пострадавшими и внутренних аналитических материалов, которые могли бы объяснить, почему в 2008 году Эпштейн избежал более серьезных федеральных обвинений. В 2019-м ему снова предъявили обвинения в торговле людьми, но он покончил жизнь самоубийством в тюрьме, так и не представая перед судом.

