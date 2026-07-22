Скандал в США: Трамп заблокировал 400 млн долларов помощи Украине, которая уже была согласована

Администрация президента США Дональда Трампа не предоставила Украине военную помощь на сумму 400 миллионов долларов, хотя эти средства были утверждены Конгрессом и предусмотрены законом. Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по ассигнованиям заявил сенатор-демократ Дик Дурбин.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дик Дурбин рассказал, что еще в сентябре прошлого года Конгресс одобрил финансирование военной поддержки Украины на 2026 год, а Дональд Трамп подписал соответствующий закон. Однако, средства в размере 400 миллионов долларов так и не были использованы для Украины.

По словам Дурбина, теперь решение по этим деньгам будет принимать уже новый президент США, "кто бы им ни стал в 2029 году".

Ранее глава сенатского подкомитета по оборонным ассигнованиям Митч Макконнелл также критиковал Пентагон из-за задержки с использованием уже выделенных средств. В своей статье для The Washington Post он заявил, что помощь Украине "пыляется в Пентагоне".

В то же время, министр обороны США Пит Гегсет ранее уверял, что Пентагон выделил 400 миллионов долларов в поддержку Украины. По его словам, эти средства были предназначены для укрепления оборонных возможностей Европы, однако подробности он не привел. Позже Гегсет заявил, что Конгресс должен, прежде всего, увеличивать финансирование американских Вооруженных сил, а не направлять дополнительные ресурсы Украине. Он объяснил это необходимостью поддерживать боеготовность армии США и реализовывать свои военные программы.

После начала полномасштабной войны в 2022 году США предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов. Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году выделение новых пакетов поддержки почти прекратилось, а в бюджеты на 2025 и 2026 годы были включены только символические суммы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как отказ Нетаньяху помочь Украине создал фатальные последствия для Израиля.

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